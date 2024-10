Este jueves, previo a la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Sinaloa, colocaron una lona en contra de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal condenado a 38 años de prisión en los Estados Unidos de América por cuatro delitos de narcotráfico, así como falsedad de declaraciones.

En la manta, se aprecia una fotografía de García Luna junto con el ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y un texto que insinúa una relación entre el ex funcionario declarado culpable con el ex Mandatario federal.

Sobre este tema, la dirigente estatal y Diputada local del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, señaló que el único responsable de esclarecer el ascenso de García Luna como titular de la Seguridad Pública del País es el propio Calderón.

“El que debe dar explicación, el por qué lo contrató, porque en ese momento a él es el que le correspondía el tema de la contratación de su Gabinete, pues es a Felipe Calderón. Decir que en el PAN estamos en contra de todas estas personas, delincuentes, vaya”.

“El PAN se deslinda de García Luna, y aquí en el PAN cero impunidad, y siempre vamos a respetar todo lo que tenga que ver con la Ley, y si le dieron 38 años de prisión, bueno, pues ni modo, hay que pagar”, expresó.

Por otro lado, apuntó a que el proceso en contra del ex funcionario federal tiene ciertos tintes políticos, por lo que espera que se aplique de igual manera la justicia para cualquier otro servidor público ligado a actividades ilícitas, sin importar el partido.

“Espero que también sea la misma estrategia que se está usando para García Luna, para los demás, si hay temas de corrupción o de nexos con el narcotráfico, que sea también para los demás partidos”.

“Un tema aquí político, hay que ver, a ver a quién se le juzga de alguno de los morenistas, porque recuerden que no hay ahorita, más lo que está pasando en estos momentos, nadie está exento de nada”, dijo Rubio Valdez.

No obstante, subrayó que están a favor de que la ciudadanía se exprese en torno a temas como este, que tienen alcance a nivel nacional.

“Qué bueno que se vengan a expresar, y un día a lo mejor yo vengo a poner alguna lona de algún morenista, porque falta mucho para que termine esta administración”, concluyó la panista.