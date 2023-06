Una escolta que honraba y protegía la bandera de la comunidad gay encabezó el contingente, mientras a su espalda gritaban por las personas queer, homosexual, bisexual, no binaria, transexual y el resto de los miembros.

Marchantes de todas las edades vestían múltiples colores alegóricos a las diversas identidades sexuales y de género; las banderas se movían con el aire, mientras se leían frases como “Amor es amor”, “Mi mamá me enseñó a comer de todo”, “El amor no daña, tu odio sí”, “El amor es para los valientes”.

Una muchacha quien acompañaba a la fundación Patitas Médicas, Kate Alexia comentó estar contenta con la promoción de servicios locales en un evento de tal magnitud.

“Es la primera vez (asistiendo), la verdad le he divertido mucho, está muy bonito todo, hay muy buen ambiente, además me he topado con muchas personas de mi misma bandera, soy pansexual”, puntualizó Kate.

Personalidades del ámbito artístico a nivel local como estatal presentaron espectáculos culturales variados, donde destacaron bailarines de diversos géneros y shows de Drag Queens, para el entretenimiento de los asistentes y la expresión de quienes se identifican con el movimiento.