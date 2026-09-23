$!Columba López llega a Sinaloa y se reúne con productores agrícolas

La funcionaria federal sostiene una reunión privada con agricultores en el auditorio de Palacio de Gobierno, donde los productores plantean las principales necesidades que enfrenta el campo sinaloense.

Como lo anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Sinaloa, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, arribó este miércoles a Culiacán para reunirse con productores agrícolas y atender los pendientes del sector.

El encuentro comenzó alrededor de las 11:00 horas y ocurre tres días después de que Sheinbaum Pardo anunciara que la Secretaria de Agricultura acudiría a Sinaloa para dar continuidad a los temas del campo.

Entre los planteamientos que el sector agrícola ha puesto sobre la mesa se encuentran la comercialización de las cosechas, financiamiento, costos de producción y apoyos para el próximo ciclo agrícola.

Productores también han solicitado establecer un precio piso de 6 mil 500 pesos por tonelada de maíz para la próxima cosecha.

La reunión forma parte de la atención directa que el Gobierno federal anunció para Sinaloa, luego de las demandas planteadas por productores durante la visita de Sheinbaum Pardo a Culiacán.