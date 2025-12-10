Culiacán
Comandanta Nayeli tenía 14 años de servicio en la Policía Municipal de Culiacán

Tras su asesinato este miércoles en la carretera a Navolato, la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán lamenta el atentado, ocurrido después de concluida su jornada laboral
Noroeste/Redacción
10/12/2025 23:34
La Comandanta de la Policía Municipal de Culiacán asesinada este 10 de diciembre, Nayeli “N”, contaba con 14 años de servicio en la corporación.

A través de un posicionamiento, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal lamentó el ataque contra la oficial, ocurrido la noche de este miércoles sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura del ejido Los Alamitos.

Según la corporación, la agente se trasladaba a su domicilio a bordo de una camioneta de su propiedad, cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon.

“Esta institución expresa su profundo pesar y garantiza que a su familia se le brindará el acompañamiento y apoyo institucional establecido por la ley y los protocolos vigentes”, difundió la dependencia.

La SSPyTM garantizó mantener colaboración con la Fiscalía General del Estado para apoyar en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

