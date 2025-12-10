Comandanta Nayeli tenía 14 años de servicio en la Policía Municipal de Culiacán

A través de un posicionamiento, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal lamentó el ataque contra la oficial, ocurrido la noche de este miércoles sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura del ejido Los Alamitos.

La Comandanta de la Policía Municipal de Culiacán asesinada este 10 de diciembre, Nayeli “N”, contaba con 14 años de servicio en la corporación.

Según la corporación, la agente se trasladaba a su domicilio a bordo de una camioneta de su propiedad, cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon.

“Esta institución expresa su profundo pesar y garantiza que a su familia se le brindará el acompañamiento y apoyo institucional establecido por la ley y los protocolos vigentes”, difundió la dependencia.

La SSPyTM garantizó mantener colaboración con la Fiscalía General del Estado para apoyar en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.