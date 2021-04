Combatiremos la insuficiencia de servicios públicos en colonias y fraccionamientos: Rocha Moya

Como parte de la campaña proselitista que realiza por las colonias y fraccionamientos de los 18 municipios de Sinaloa, el candidato de la alianza Morena-PAS a la Gubernatura, Rubén Rocha Moya, dijo que en todo el estado ha encontrado insuficiencia en los servicios públicos, la cual se combatirá con ayuda de la ciudadanía que votará por la transformación.

“Nos decía un ciudadano de Ahome, por ahí nos localizó en la calle nos paró y dijo: ¿Quién es Rubén Rocha? Yo soy, le dije. A pues que quiero decirle que no queremos en Los Mochis grandes obras, queremos que nos resuelvan el problema del drenaje, el de las aguas, porque cada vez que llueve, aunque no llueva mucho, nos inundamos y no es posible que una ciudad como Los Mochis, la cuarta ciudad con mayor recomendación para habitarla, tenga todavía problemas; tanto de retraso”, señaló. En un comunicado se informó que en un evento con vecinos del fraccionamiento La Conquista, del municipio de Culiacán, recordó que en su más reciente visita a El Fuerte los indígenas de esta zona le comentaron que en algunos asentamientos no cuenta con agua potable, mucho menos con drenaje sanitario, lo cual es un rezago que han “dejado los priistas y panistas”, no obstante, aseguró que se puede resolver con voluntad.

“Vamos a partir de los rezagos que nos ha dejado los gobiernos priistas y panistas, para transformar a Sinaloa es complicado, es difícil. Me decían los pueblos mayos que ninguno de ellos existe sistema de agua potable, no digamos drenaje, es decir, hay un atraso en la dotación de los servicios fundamentales que deben de tener los asentamientos humanos, los grupos indígenas son los grupos más marginados, más castigados, pero no solamente ellos”, enfatizó Rocha Moya.

Acompañado del presidente el Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda y del candidato a la alcaldía de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, el abanderado de los partidos Morena y PAS dijo que en el proyecto para transformar a Sinaloa y brindarles justicia social a las familias más vulnerables se le tienen que abrir espacios a todos los estratos sociales.

“Tenemos que hacer una sociedad que le dé cabida a todos para que puedan incursionar en la educación, en la cultura, en el deporte y en el trabajo. En el Gobierno, en la política, importa mucho eso, ese es justamente el pensamiento de nuestro proyecto para transformar a Sinaloa para hacer justicia social”, enfatizó.

Rocha Moya señaló que otros de los ejes de la transformación es motivar a los inversionistas para que generen empleos y riqueza junto con los trabajadores, “es la riqueza la que nos vamos a llevar para poder ayudar a las familias de escasos recursos económicos”.