Comedores Juveniles llegará a Los Huizaches y comunidades indígenas para fortalecer la permanencia escolar

Culiacán, Sinaloa, jueves 07 de mayo de 2026. – Con el propósito de contribuir a la permanencia escolar de las y los jóvenes sinaloenses, el Gobierno del Estado continúa fortaleciendo el programa Comedores Juveniles, una iniciativa enfocada en brindar apoyo alimentario a estudiantes mediante el subsidio de un porcentaje del costo de sus alimentos.

A través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, liderada por el Arq. Omar López Campos, y en coordinación con el Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU), se impulsa este programa que busca acompañar a las juventudes sinaloenses para que puedan continuar sus estudios en mejores condiciones.

Este programa tiene como objetivo combatir la deserción escolar y garantizar que las y los estudiantes puedan acceder a una alimentación adecuada durante su jornada académica, especialmente quienes habitan en comunidades indígenas, zonas rurales y sectores con mayores condiciones de vulnerabilidad económica.

Como parte de estas acciones, el programa será implementado en la Escuela Preparatoria “Rafael Ramírez”, ubicada en el sector de la colonia Los Huizaches, en Culiacán, fortaleciendo el acceso a una alimentación digna para jóvenes de colonias populares y sectores con necesidades económicas y sociales.

Asimismo, el programa beneficiará a estudiantes de la Escuela Preparatoria “Felipe Bachomo”, ubicada en la localidad de Charay, municipio de El Fuerte, donde también se atiende a jóvenes provenientes de las comunidades de Charay, La Palma, Cahuihahua, Pochotal, 16 de Septiembre y Vinaterías, muchas de ellas pertenecientes a pueblos originarios y zonas de atención prioritaria.

De igual manera, derivado de una solicitud realizada a través de un medio de comunicación por el ciudadano Refugio Zayas Zayas, el Gobierno del Estado atenderá la comunidad de El Reparo de la Sidra, en el municipio de Choix, mediante la instalación de un comedor juvenil. Esta acción beneficiará a jóvenes provenientes de comunidades como Los Táscates, Los Parajes, La Cumbre, Casas Viejas, El Taparullo y El Sabino, quienes diariamente recorren largas distancias para continuar con sus estudios.

Desde el ISJU se continúa trabajando en iniciativas que permitan que las juventudes no abandonen sus metas académicas por cuestiones económicas, acercando programas que generen bienestar, inclusión y mayores oportunidades para las y los estudiantes de todo el estado.

El Gobierno del Estado de Sinaloa, encabezado por la Gobernadora Yeraldine Bonilla Balverde, reafirma así su compromiso con el bienestar y desarrollo integral de las juventudes, impulsando programas que promuevan la igualdad de oportunidades, la inclusión social y una mejor calidad de vida para las y los estudiantes sinaloenses.