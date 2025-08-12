Comercialización de garbanzo da certidumbre a productores: Unidad Campesina

La comercialización de garbanzo hacia el extranjero da certidumbre a productores sinaloenses ante el panorama complicado que atraviesa el campo, aseguró la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina en Sinaloa.

El dirigente en Sinaloa, Agustín Espinoza Laguna, indicó que en el 2025, tras la exposición de la cosecha sinaloense en la Expo Gulfood de Dubai, la entidad colocó alrededor de 190 mil toneladas que dejó una derrama estimada de tres mil 500 millones de pesos.

De ahí, asentó, es alentador que el estado persista con esta estrategia comercial para afrontar los estragos de la crisis hídrica que continúa, ya que en este año cerca del 80 por ciento de la producción de garbanzo se colocó en mercados como Dubai o Turquía.

”Respaldamos la visión de asegurar la presencia de Sinaloa en la Expo Gulfood de Dubai 2026, donde se fijan precios de referencia mundial, porque esto da certidumbre a compradores y fortalece la reputación de nuestros productores y sinaloenses”, dijo Espinoza Laguna.

El líder campesino señaló que para el ciclo otoño-invierno 2025-2026 resulta viable fortalecer la siembra de garbanzo por los bajos porcentajes de almacenamiento en las presas del Estado.

Para ello, enfatizó, la administración pública debe mantener el apoyo para que los agricultores tengan las herramientas e insumos necesarios para asegurar una producción de calidad.

”Sin embargo, también hacemos un llamado para que, junto con estas estrategias comerciales, se refuerce el compromiso de garantizar que la semilla que llegue a manos de nuestros productores sea de la más alta calidad”.

“Pues solo así podremos sostener y superar esos logros, asegurando que los beneficios lleguen directamente a quienes trabajan la tierra”, manifestó Espinoza Laguna.