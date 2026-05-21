Comercialización de sorgo a China da seguridad y certeza a los agricultores sinaloenses: Gobernadora Yeraldine

Culiacán, Sin., a 21 de mayo de 2026.- La apertura de nuevos mercados de comercialización para los productos y granos sinaloenses, representa una seguridad y certeza que da aliento a los agricultores, por lo que el Gobierno del Estado de Sinaloa se mantendrá como un gestor permanente de todas estas acciones que signifiquen desarrollo para la entidad, afirmó la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.

En referencia a la comitiva de funcionarios de la embajada de la República Popular China en México, que visitó la zona norte de Sinaloa, verificando los centros de acopio que almacenan sorgo y la capacidad portuaria de Topolobampo para exportar este grano a China, la mandataria estatal confirmó que “estamos ya en mesa de trabajo con ellos para poder establecer la manera de que ellos puedan exportar el sorgo de Sinaloa”.

Para ello agregó, por parte del secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, ha mantenido un trabajo constante “porque nosotros siempre hemos dicho que este es un gobierno gestor que busca la solución para los agricultores y cualquier sector social y en este caso nuestro secretario Bello ha sido un buen gestor tanto con el Gobierno Federal como con otros países”, como en este caso lo demuestra la visita de la comitiva china a la entidad.

Bonilla Valverde reiteró la disposición del Gobierno del Estado en reafirmar la política agropecuaria que dé certeza y seguridad a los productores sinaloenses y la gestión permanente de consolidar y buscar nuevos mercados.

En ese sentido ya el secretario de Agricultura había dado a conocer que la compañía china Sichuan Yourong Group, ubicada en la ciudad de Chengdu, Provincia de Sichuan, junto con su empresa Exportadora Gessa Agroservicios de Los Mochis, están trabajando en las últimas etapas para concretar las exportaciones de un millón de toneladas de sorgo sinaloense a China desde el puerto de Topolobampo en los siguientes meses.

Los primeros embarques de contenedores, serían de 23 toneladas para la primera prueba y, de ser positiva la calidad del grano y de logística, podrán iniciar las primeras intenciones de compra de barcazas de 35 mil toneladas, hasta llegar al máximo de un millón de toneladas de sorgo, que es exclusivamente para la fabricación del licor Baijiu, bebida tradicional china de enorme importancia dentro de la cultura popular china.

El hecho de afianzar esta comercialización permitiría por otra parte, una reconversión de cultivos en la zona norte del Estado que estarían aprovechando los productores sinaloenses, además de un eficiente uso del agua para riego, tomando en cuenta que este cultivo requiere de menor líquido que cultivos como por ejemplo el maíz.