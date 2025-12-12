$!Comerciantes ambulantes en Plazuela Álvaro Obregón esperan repunte tras la entrega de aguinaldos

Los comerciantes ambulantes que se instalaron en la Plazuela Álvaro Obregón con motivo del Bazar Navideño esperan que repunte el panorama de ventas a pocos días de haber iniciado operaciones.
Si bien algunos vendedores ambulantes reportan un éxito rotundo, la percepción general entre varios locatarios es que las ventas han sido bajas o que la situación se siente con menos ventas en comparación con años anteriores.
Analí Tapia, en su local Crochet, quien se dedica a la venta de tejidos en trapillo de bolsas para dama y tapetes, ha registrado un buen desempeño desde el inicio de sus ventas desde el 2 de diciembre y planea estar hasta el 6 de enero.
“Muy bien, ojalá nos dejaran aquí todo el año, la verdad y no solo por la época, porque a veces de poquito en poquito ya se hace el mochito”, compartió Analí Tapia.
De igual forma, compartió que a diario han vendido muy bien y considera que las ventas aumentarán más aún debido a las fechas próximas.
La mayoría de los vendedores se instalaron a inicios de mes, algunos desde el 1 de diciembre y otros el 2 de diciembre.
En otro puesto atendido por Cristina, donde el principal artículo de venta son los calcetines, la persona a cargo reportó que por el momento, las ventas han sido normales o buenas, y lo más seguro es que aumenten.
Sin embargo, otros comerciantes ambulantes esperan con ansias el repunte económico, así como Javier Angulo, quien vende calzado y ropa tanto para dama como para caballero y opera de 09:00 a las 19:30 horas y explicó que, si bien él ha tenido ventas, muchos de sus compañeros han sentido que no son buenas las ventas.
“Por lo menos yo he tenido venta, afortunadamente, pero la mayoría de mis compañeros han sentido la venta floja, pero a comparación de otros años, sí se ha sentido un poco más triste que años anteriores”, señaló Javier Angulo.
El vendedor manifestó la esperanza de que la situación mejore, ya que la mayoría de la gente espera la entrega de sus aguinaldos.
“Mi predicción es que como la gente comenta que a partir del 15 les entrega los aguinaldos, esperemos que para esa fecha haga un repunte que son los días del 15 al 24 de diciembre, que son los días que hay más venta”, comunicó.
El horario con más movimiento para estos comerciantes suele ser de 17:00 a las 19:00 horas y Angulo, quien equilibra su economía con un trabajo independiente además de su puesto, subraya que, aunque la situación es algo triste, la esperanza de que todo mejore se mantiene.
Un factor clave que impacta negativamente la afluencia y las ventas es la reciente inseguridad registrada en el centro.
Impacta la inseguridad
Analí Tapia indicó que están viendo muy de cerca la inseguridad en la ciudad, ya que los eventos violentos ocurridos han provocado cierres de calles y han ahuyentado a la gente.
“Lo estamos viviendo muy de cerca, ya que aquí en el centro han ocurrido eventos a plena luz del día, provocando que se cierren calles, la gente huye asustada, los bajan del camión mucho antes de su parada entonces ya no pasan”, informó.
Javier Angulo coincidió en que los pequeños incidentes de violencia obligan a la gente a retirarse y dirigirse directamente a sus casas, lo cual afecta el comercio de la plazuela.
A pesar de los desafíos y las ventas, los comerciantes mantienen la expectativa alta para las próximas semanas, confiando en que la llegada de los aguinaldos y la cercanía de la Navidad ayude con el comercio en la Plazuela Álvaro Obregón.