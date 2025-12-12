$!Comerciantes ambulantes en Plazuela Álvaro Obregón esperan repunte tras la entrega de aguinaldos

Los comerciantes ambulantes que se instalaron en la Plazuela Álvaro Obregón con motivo del Bazar Navideño esperan que repunte el panorama de ventas a pocos días de haber iniciado operaciones.

Si bien algunos vendedores ambulantes reportan un éxito rotundo, la percepción general entre varios locatarios es que las ventas han sido bajas o que la situación se siente con menos ventas en comparación con años anteriores.

Analí Tapia, en su local Crochet, quien se dedica a la venta de tejidos en trapillo de bolsas para dama y tapetes, ha registrado un buen desempeño desde el inicio de sus ventas desde el 2 de diciembre y planea estar hasta el 6 de enero.

“Muy bien, ojalá nos dejaran aquí todo el año, la verdad y no solo por la época, porque a veces de poquito en poquito ya se hace el mochito”, compartió Analí Tapia.

De igual forma, compartió que a diario han vendido muy bien y considera que las ventas aumentarán más aún debido a las fechas próximas.

La mayoría de los vendedores se instalaron a inicios de mes, algunos desde el 1 de diciembre y otros el 2 de diciembre.

En otro puesto atendido por Cristina, donde el principal artículo de venta son los calcetines, la persona a cargo reportó que por el momento, las ventas han sido normales o buenas, y lo más seguro es que aumenten.

Sin embargo, otros comerciantes ambulantes esperan con ansias el repunte económico, así como Javier Angulo, quien vende calzado y ropa tanto para dama como para caballero y opera de 09:00 a las 19:30 horas y explicó que, si bien él ha tenido ventas, muchos de sus compañeros han sentido que no son buenas las ventas.