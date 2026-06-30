$!Comerciantes aprovechan festejo de la Selección Mexicana para impulsar ventas en glorieta Cuauhtémoc

La celebración por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador en la Copa Mundial 2026 no solo reunió a cientos de aficionados en la glorieta Cuauhtémoc, sino que también representó una oportunidad para comerciantes locales que aprovecharon la concentración de personas para ofrecer productos alusivos al torneo. Patricia, comerciante dedicada a la venta de alcancías con forma de balón y de la Copa del Mundo, explicó que decidió acudir al lugar luego de ver en TikTok que la convocatoria para celebrar el pase de México se había viralizado.





“Miramos en TikTok que se hizo viral y dijimos: ‘vamos a aprovechar’. Fui la primera que llegué e hice un TikTok diciendo: ‘no me dejen sola, ¿a quién le voy a vender si no?’”, comentó entre risas. Señaló que es la primera vez que elaboran y comercializan este tipo de alcancías, iniciativa que surgió con motivo de la realización del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. “La verdad sí se han vendido bien, la gente las ha comprado”, afirmó.





