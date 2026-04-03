$!Comerciantes de Altata, entre el optimismo y la cautela por ventas en Semana Santa

Con la llegada de la Semana Santa, el puerto de Altata se convierte una vez más en el epicentro del turismo regional, y con ello, los comerciantes locales enfrentan una mezcla de altas expectativas y una realidad económica contrastante. Mientras algunos sectores reportan un repunte significativo, otros aguardan a que el flujo de visitantes se traduzca finalmente en ventas consolidadas. Para los trabajadores de la zona gastronómica, el panorama es alentador como para Raquel Amairani, empleada de una carreta señala que las ventas han experimentado un incremento del 80 por ciento en los últimos dos meses.





Sin embargo, observa un fenómeno particular en el comportamiento del turista: aunque la afluencia es masiva, el consumo no siempre es proporcional. “Hay muchísimo turismo, pero muy poco consume. El 50 por ciento consume y el otro 50 por ciento ya trae sus cosas. Se entiende por la situación que vivimos, pero gracias a los que consumen estamos saliendo adelante”, explicó Raquel Amairani. Informó que ofrece desde chocolatas y ostiones hasta cocos preparados con camarón. Su jornada, al igual que la de muchos, se extiende de 9:00 a 21:00 horas para aprovechar cada rayo de sol.





