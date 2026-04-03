$!Comerciantes de Altata, entre el optimismo y la cautela por ventas en Semana Santa

Con la llegada de la Semana Santa, el puerto de Altata se convierte una vez más en el epicentro del turismo regional, y con ello, los comerciantes locales enfrentan una mezcla de altas expectativas y una realidad económica contrastante.
Mientras algunos sectores reportan un repunte significativo, otros aguardan a que el flujo de visitantes se traduzca finalmente en ventas consolidadas.
Para los trabajadores de la zona gastronómica, el panorama es alentador como para Raquel Amairani, empleada de una carreta señala que las ventas han experimentado un incremento del 80 por ciento en los últimos dos meses.
Sin embargo, observa un fenómeno particular en el comportamiento del turista: aunque la afluencia es masiva, el consumo no siempre es proporcional.
“Hay muchísimo turismo, pero muy poco consume. El 50 por ciento consume y el otro 50 por ciento ya trae sus cosas. Se entiende por la situación que vivimos, pero gracias a los que consumen estamos saliendo adelante”, explicó Raquel Amairani.
Informó que ofrece desde chocolatas y ostiones hasta cocos preparados con camarón.
Su jornada, al igual que la de muchos, se extiende de 9:00 a 21:00 horas para aprovechar cada rayo de sol.
En contraste, para Cindy Analy, comerciante de antojitos, el inicio de la temporada ha sido bajo, aunque mantiene la esperanza de que el fin de semana sea el punto de inflexión.
“Ahorita he estado un poco baja, conforme pase el fin de semana ya los turistas vienen y consumen, ya subiría un poco más”, dijo Cindy Analy.
Destacó que en estos días de calor lo que más se busca es la frescura de los cocos y los raspados.
“Normalmente nos ponemos de las 11:00 a 21:00 horas, dependiendo de cómo fluya la gente”, comentó.
Según su estimación, la ventas se mantendrá fuerte desde este viernes hasta el próximo jueves 9 de abril.
No todo es comida en el malecón, ya que los vendedores de artículos de temporada también han visto una mejora en sus ingresos.
Margarita Álvarez, dedicada a la venta de artesanías, ropa y recuerdos, asegura que desde hace tres semanas el movimiento de gente ha permitido un repunte en sus ventas.
Entre los artículos más solicitados por los visitantes para protegerse del sol sinaloense se encuentran los sombreros y lentes y ajusta su horario a la presencia del turismo.
“Abrimos a las 10:00 y ya dependiendo de la gente que haya, recogemos ya tarde”, afirmó Margarita Álvarez.
A pesar de los retos económicos, el ambiente en el puerto se reporta como tranquilo.
Los comerciantes coinciden en que existe una percepción de seguridad que favorece la llegada de familias.
No obstante, el mensaje de los locales hacia los turistas es claro: disfrutar con responsabilidad.
“Si vienen a Altata, consuman local y tengan mucho cuidado; si toma, no maneje”, advirtió Raquel Amairani
Resumió que el sentir de una comunidad que depende del turismo pero que prioriza la seguridad de sus visitantes.
Con los brazos abiertos, los comerciantes de Altata esperan que el cierre de la Semana Mayor y la posterior Semana de Pascua logren consolidar las cifras positivas que el puerto tanto necesita.