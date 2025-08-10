$!Comerciantes de Altata no se ven beneficiados con evento deportivo

NAVOLATO._ Pese a eventos deportivos y gran afluencia de personas en Altata, no hay repunte de ventas, aseguraron comerciantes de la bahía.
La reciente organización de eventos ciclistas promovidos por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable ha generado una serie de expectativas sobre la reactivación económica en diversas localidades de Sinaloa.
Entre estos eventos se destaca “Altata Rush”, una rodada de ciclistas que fue dio inicio este domingo 10 de agosto y partió desde Culiacán para llegar a la Bahía de Altata, en Navolato.
Sin embargo, a pesar de la gran promoción de la rodada, al parecer los resultados en cuanto a la reactivación económica que se busca no son los esperados por los comerciantes locales, según lo que reportan.
A pesar de que el evento genera una gran concentración de personas durante el día, y más siendo fin de semana, muchos consideran que la derrama económica para los comercios en la zona no son nada evidentes y pasaría a ser como cualquier otro día, especialmente en el malecón, que es una de las áreas más recorridas por turistas.
Mauricio Sánchez, propietario de un negocio de carreta de Mariscos en Concha “El Tío Huesos”, quien es también comerciante local, mencionó que este tipo de eventos en específico no ayudan porque los corredores no consumen en los negocios ubicados en el malecón.
El evento, que promueve la actividad física y el turismo ecológico, parece no estar logrando conectar con las necesidades comerciales de la zona.
Uno de los problemas señalados por Mauricio es que estas personas únicamente consumen en las franquicias ya conocidas de tiendas de conveniencia y después muchos se retiran rápidamente sin explorar o consumir mucho a la orilla del malecón, sin embargo, menciona que a los restaurantes al fondo de la bahía pudiera irles mejor.