$!Comerciantes de Altata no se ven beneficiados con evento deportivo

NAVOLATO._ Pese a eventos deportivos y gran afluencia de personas en Altata, no hay repunte de ventas, aseguraron comerciantes de la bahía.

La reciente organización de eventos ciclistas promovidos por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable ha generado una serie de expectativas sobre la reactivación económica en diversas localidades de Sinaloa.

Entre estos eventos se destaca “Altata Rush”, una rodada de ciclistas que fue dio inicio este domingo 10 de agosto y partió desde Culiacán para llegar a la Bahía de Altata, en Navolato.

Sin embargo, a pesar de la gran promoción de la rodada, al parecer los resultados en cuanto a la reactivación económica que se busca no son los esperados por los comerciantes locales, según lo que reportan.