$!Comerciantes de Altata siguen esperando llegada de turismo que el miedo y la violencia paralizó

Al ser un negocio casi insostenible sus hijos lo apoyan económicamente, pero como hace años abre cada día su local y cierra cuando el sitio se encuentra vacío.

“Muy mal, no ha habido nada, no hay gente, no se mira movimiento. Ayer en la caravana sí hubo movimiento pero de venta aquí muy poco, no se ve nada casi, ese es el detalle”.

“Es bueno porque devuelven el turismo más que nada, le echan ganas a que se active otra vez aquí, pero de igual manera no está muy, o sea, no hay mucha venta; más que nada se mira, hasta ahorita todavía estamos en crítica, no hay movimiento de venta”, expresó.

En su invitación destaca la garantía de seguridad que la vigilancia militar y policial otorga al puerto altateño desde hace varias semanas.

“Que vengan a Altata que aquí está bien, no hay ningún problema, tenemos mucha vigilancia gracias a Dios y eso hace que se vengan que no pasa nada, aquí está perfecto”, pidió.