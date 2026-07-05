$!Comerciantes de comida se organizan para integrarse al corredor gastronómico del Fan Fest en ‘La Canasta’

Comerciantes de alimentos comenzaron a instalarse este domingo en los alrededores de la glorieta conocida como “La Canasta” para formar parte del corredor gastronómico que acompañará el Fan Fest organizado con motivo de la transmisión del partido entre México e Inglaterra.

Desde horas antes del encuentro, vendedores de tacos, hot dogs, hamburguesas, antojitos, bebidas y otros alimentos montaron sus puestos sobre las vialidades aledañas, con la expectativa de atender a los miles de aficionados que se darán cita para seguir el encuentro mundialista en las pantallas gigantes instaladas en el lugar.