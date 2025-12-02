$!Comerciantes de Culiacán abren el Bazar Navideño, buscan repunte del 100 por ciento

Vendedores del centro de Culiacán han puesto en marcha el tradicional Bazar Navideño, con el objetivo primordial de reactivar el comercio local y fomentar la confianza de los ciudadanos para que salgan a comprar.
Laura Alicia Quevedo Pérez, coordinadora general del bloque de vendedores del centro de Culiacán; María Antonia Lule Morales, presidenta del frente de uniones de vendedores Independientes del estado de Sinaloa, y Vicente Sánchez Pérez, representante de los comerciantes de Catedral, confirmaron que esperan una mejora económica del 100 por ciento con este evento.
“Esperamos el repunte ahora que ya vengan los aguinaldos, ya la gente que se empieza a activar económicamente, y que ya tenga la confianza en salir, y esperamos un repunte del 100 por ciento”, dijo Quevedo Pérez.
El evento, que antiguamente era conocido como Tianguis Navideño, inició sus operaciones en 1990; sin embargo, la actual edición es la tercera ocasión en la que se utiliza la denominación de Bazar Navideño y el cambio de nombre se debe a la intención de modernizar y enfrentar la baja de ventas, causadas por la economía precaria y la competencia de venta por redes sociales.
Los líderes de los comerciantes no ocultaron las dificultades enfrentan, describiendo la situación económica de este año como difícil.
“Prácticamente este año ha sido muy golpeado, la economía es muy complicada, muy difícil tratar nuevamente de reactivar la economía y uno como comerciante de seguir vivo comercialmente hablando”, señaló Sánchez Pérez.
El bazar se realiza con la intención de que sirva como motor para el circulante de efectivo y los comerciantes están esperando la entrega del aguinaldo, para que impulse la economía y el movimiento ciudadano y teniendo la intención de que este año sea mejor que el anterior.
El Bazar Navideño se realiza colocando carpas en la Plazuela Álvaro Obregón del 1 hasta el 6 de enero con un horario de 08:00 a 20:00 horas, para que los clientes puedan encontrar una variedad de productos para la temporada, incluyendo ropa, juguetes y artículos para el intercambio que tienen más de 50 vendedores para ofrecer.
“Tenemos una variedad para que el cliente y la ciudadanía venga y se distraiga”, recalcó.
En cuanto a la seguridad, se contará con el respaldo de los tres niveles de gobierno para realizar rondines, haciendo del bazar un espacio seguro para que la gente asista en familia y con plena confianza.
“Tenemos todo el respaldo, es un centro seguro, es un bazar seguro en el cual esperamos a la gente que venga en confianza”, compartió Lule Morales.