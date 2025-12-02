$!Comerciantes de Culiacán abren el Bazar Navideño, buscan repunte del 100 por ciento

Vendedores del centro de Culiacán han puesto en marcha el tradicional Bazar Navideño, con el objetivo primordial de reactivar el comercio local y fomentar la confianza de los ciudadanos para que salgan a comprar.

Laura Alicia Quevedo Pérez, coordinadora general del bloque de vendedores del centro de Culiacán; María Antonia Lule Morales, presidenta del frente de uniones de vendedores Independientes del estado de Sinaloa, y Vicente Sánchez Pérez, representante de los comerciantes de Catedral, confirmaron que esperan una mejora económica del 100 por ciento con este evento.

“Esperamos el repunte ahora que ya vengan los aguinaldos, ya la gente que se empieza a activar económicamente, y que ya tenga la confianza en salir, y esperamos un repunte del 100 por ciento”, dijo Quevedo Pérez.

El evento, que antiguamente era conocido como Tianguis Navideño, inició sus operaciones en 1990; sin embargo, la actual edición es la tercera ocasión en la que se utiliza la denominación de Bazar Navideño y el cambio de nombre se debe a la intención de modernizar y enfrentar la baja de ventas, causadas por la economía precaria y la competencia de venta por redes sociales.