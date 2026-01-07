$!Comerciantes de Culiacán inician ocupación permanente de banquetas en protesta

Ante lo que califican como una indiferencia por parte del Ayuntamiento de Culiacán, comerciantes formales del primer cuadro de la ciudad iniciaron una protesta permanente y pacífica, ocupando las banquetas para convertirse ellos mismos en vendedores ambulantes.

Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, señaló que esta medida de presión surge tras años de solicitudes no atendidas sobre el reordenamiento del comercio en la vía pública.

“Estamos realizando una ocupación en las banquetas de aquí del centro de la ciudad y esto tiene que ver con una protesta pacífica y permanente, donde estamos nosotros anunciando que el comercio formal se está convirtiendo en vendedor ambulante”, señaló Sánchez Beltrán.

También compartió que el Alcalde se comprometió a no generar más permisos en el centro, sin embargo, denuncia que la autoridad ha disfrazado nuevas ocupaciones bajo términos como anuencias o reactivaciones.

“Es un tema que no se ha cumplido. No le llaman permisos, las están considerando como anuencias, tolerancias, le llaman reactivación que ya habían cancelado y le están llamando de otra forma a lo que son nuevos permisos y nuevas ocupaciones en la vía pública”, comunicó.

Los comerciantes establecidos señalan que atraviesan una crisis severa desde hace un año y medio debido a la violencia, situación que ha provocado que 35 negocios del centro ya hayan bajado sus cortinas.

La disparidad económica es uno de los puntos centrales de la queja, ya que Sánchez Beltrán relató casos de comerciantes que pagan cerca de 60 mil pesos de renta mensual, mientras que un vendedor ambulante colocado a pocos metros de su local paga 300 pesos mensuales al Ayuntamiento, ofreciendo productos más baratos.

Se estima que en Culiacán existen más de 30 mil expresiones comerciales informales, y que el 54 por ciento de la economía local se mueve en la informalidad.