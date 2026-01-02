$!Comerciantes de la Verbena Culiacán 2025 celebran recuperación en ventas y seguridad

CULIACÁN._ En un ambiente de recuperación económica y mayor tranquilidad, los comerciantes de la Verbena Popular Culiacán 2025 aseguran que esta edición ha superado con creces los resultados obtenidos el año pasado. Tras un 2024 marcado por la baja afluencia debido a hechos de violencia, vendedores como María Soto, quien ofrece hot dogs, hamburguesas y churros, afirmaron que ahora las condiciones fueron mejores. “Este año para mí ha estado bueno. Aquí mejor que el año pasado sí, mil veces”, compartió María.

Destacó que 2024 fue un periodo crítico para sus negocios, pero que, gracias a un convenio con el Gobierno del Estado, se les reintegró parte del pago del año pasado para cubrir la mitad del costo actual de sus espacios. Por su parte, Zenaida, locataria con 50 años de trayectoria en la Verbena, coincidió en que el año anterior las ventas fueron menores por el clima de inseguridad, pero que en este 2025 el flujo de gente ha sido constante desde que inició el evento el pasado 4 de diciembre.

“La venta empieza de las 18:00 para adelante hasta las 24:00 horas. A veces hay bastante gente y a veces no, pero sí, nos ha ido bien, gracias a Dios”, señaló. Uno de los factores determinantes para el éxito de esta edición ha sido el despliegue de vigilancia, ya que Juani López, encargada de un establecimiento de cenaduría y sushi, enfatizó que existe mucha vigilancia por parte de la Guardia Nacional, la Policía Municipal y el Ejército.

Los vendedores señalaron que hay vigilancia activa y se realizan recorridos constantes, incluso con perros rastreadores para garantizar la paz de las familias, e invitaron a los culichis a asistir con confianza, señalando que el trayecto desde sus hogares hasta la Verbena se percibe tranquilo y sin percances. Los visitantes de la Verbena siguen prefiriendo los clásicos de la cocina local, además de las tradicionales chimichangas, atoles y esquites, platillos como el sushi, alitas y papas han tenido una gran demanda en esta temporada.