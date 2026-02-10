$!Comerciantes del centro proyectan ventas al 100% por el Día de San Valentín

Con la llegada del Día del Amor y la Amistad, comerciantes del centro de la ciudad han comenzado la exhibición de una gran variedad de artículos y esperan que las ventas repunten totalmente hacia el fin de semana. Laura Quevedo Pérez, líder del bloque de vendedores ambulantes de la colonia Centro de Culiacán, señaló que la expectativa es alcanzar un 100 por ciento en las ventas para este viernes. “Esperemos primeramente que nos vaya bien ahora para el día viernes esperamos que nos favorezcan las ventas a un 100 por ciento”, compartió Quevedo Pérez.







Actualmente, los artículos con mayor demanda son pequeños detalles como tazas, bombones, chocolates, pulseras y joyería, los cuales se ofrecen a precios accesibles para la economía de los ciudadanos. “Sí se está vendiendo un poquito, como lo está viendo, ahorita la gente está esperando la fecha para comprar sus regalitos ahora para el Día del Amor y la Amistad”, dijo. Quevedo Pérez destacó que muchos de estos obsequios están siendo adquiridos por estudiantes que buscan entregar un presente a sus maestros.





