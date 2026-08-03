$!Comerciantes protestan en la Japac por falta de agua; denuncian hasta cuatro días sin servicio

Integrantes de la Unión de Comerciantes del Centro de Culiacán se manifestaron este lunes frente a las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán para exigir una solución definitiva a los constantes cortes en el suministro de agua que, aseguran, han afectado gravemente sus actividades comerciales. El presidente de la organización, Óscar Sánchez Beltrán, informó que algunos negocios acumulan hasta cuatro días sin servicio de agua potable, situación que calificó como inaceptable y que, dijo, evidencia las deficiencias por parte de la paramunicipal.

Señaló que tan solo en el primer cuadro de la ciudad son alrededor de 3 mil comercios los afectados por la falta de agua, mientras que en todo el municipio de Culiacán estimó que más de 20 mil unidades han resentido las interrupciones en el suministro. Como parte de la protesta, los manifestantes colocaron cinta amarilla en el acceso principal de las instalaciones de la Japac y advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta recibir una respuesta concreta y una solución al problema. Respecto a las explicaciones brindadas por la Japac, Sánchez Beltrán comentó que la dependencia ha atribuido las fallas a la acumulación de basura en las plantas potabilizadoras derivada de las recientes lluvias; sin embargo, consideró que el verdadero origen del problema es la falta de inversión e infraestructura para garantizar un servicio eficiente.

“Este no es un problema temporal, es un problema crónico. Tenemos una Japac con deficiencias en mantenimiento, infraestructura y falta de inversión. Que no nos engañen a nadie; la población de Culiacán sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Es una situación que hemos venido denunciando y exigiendo que se atienda desde hace dos años”, expresó. El dirigente afirmó que la crisis del agua no afecta únicamente a los comerciantes del Centro, sino también a numerosas colonias de la ciudad, por lo que hizo un llamado a las autoridades para atender de manera urgente la problemática. Asimismo, acusó a la Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, de no atender las demandas de los ciudadanos. Añadió que los problemas con el suministro de agua no son recientes, pues recordó que desde la administración del ahora Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil ya se registraban constantes interrupciones del servicio. “Nosotros nos dimos cuenta de que el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez dejó al frente de la Japac a personas que no estaban capacitadas, y ese es uno de los ingredientes por los que hoy el organismo no está funcionando de manera adecuada. La intención de esta protesta no es afectar a más ciudadanos, no es agregar problemas a la situación; se trata de una manifestación temporal, lo que buscamos es visibilizar el problema que estamos padeciendo todos los comerciantes”, señaló. Óscar Sánchez reiteró que los comerciantes no cesarán las protestas hasta obtener una respuesta oportuna y una solución definitiva. También criticó los altos cobros por el servicio de agua, al considerar que no corresponden con la calidad del suministro que reciben.