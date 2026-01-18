Comerciantes reportan bajo precio en huevo y vegetales del Mercado Garmendia en Culiacán

En medio de la cuesta de enero, los consumidores del Mercado Garmendia de Culiacán encuentran un ligero alivio en vegetales de temporada y huevo, mientras que diversos artículos de abarrotes y carnes mantienen sus costos estables desde finales del año.

De acuerdo con Rodolfo Moreno, locatario de un mercado local, la abundancia en la producción regional ha permitido que el precio de las verduras disminuya.

“La oferta de la demanda. Cuando hay mucha producción de vegetales tiende a bajar el precio porque hay bastante, y cuando no hay, aumenta el precio”, señaló Rodolfo Moreno.

Detalló que el tomate se comercializa actualmente en 20 pesos el kilo, mientras que la cebolla ha bajado hasta los 15 pesos y otro producto que ha mostrado descenso es el pepino a 20 pesos el kilo.

Por su parte, en el sector de abarrotes, Jonathan Félix reportó una baja notable en el precio de la cartera de huevo que anteriormente se vendía en 90 pesos y ahora se puede adquirir en 80 pesos.

A pesar de los ajustes a la baja en vegetales, otros giros comerciales no han reportado movimientos recientes.

Comerciantes como Gloria, dedicada a la venta de especias, señaló que el frijol está a 35 pesos el kilo, el ajo a 40 pesos el cuarto y los chiles colorado y guajillo a 50 pesos el cuarto mantienen los mismos precios que el año anterior.

En el rubro de las carnes para platillos tradicionales, la situación es de estabilidad tras incrementos previos.

Petra Ramos, vendedora de productos para menudo, explicó que aunque hubo un aumento de 10 pesos en sus productos entre octubre y noviembre del 2025, desde entonces no ha subido el precio.

Actualmente, el kilo de pata se encuentra en 140 pesos y el kilo de menudo se mantiene en 150 pesos, mientras que el nixtamal se ofrece en 30 pesos y, según Petra Ramos, es común que estos precios permanezcan sin cambios durante dos o tres años una vez que se estabilizan.

Pese a la reducción en algunos precios, la percepción general de los comerciantes es de un enero con bajas ventas y con poco movimiento de gente, ya que la situación económica en la ciudad, influenciada por factores como la inflación y la inseguridad, ha provocado que el comercio local enfrente dificultades.

“Vas al súper y no te alcanza la quincena para la despensa básica, aquí y en todos lados está la situación un poquito baja en el comercio por los incrementos de productos”, comentó Petra Ramos.