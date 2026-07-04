Comerciantes se declaran listos para el festejo del domingo en ‘La Canasta’

Tras el triunfo de la Selección Mexicana el pasado martes, los comerciantes y trabajadores en las inmediaciones del monumento a Cuauhtémoc, popularmente conocido como “La Canasta”, ya tienen la vista puesta en el partido de mañana domingo.

A pesar de los retos de limpieza que dejó el festejo anterior, el sector laboral de la zona se reporta listo para recibir de nuevo el júbilo de la afición.

La expectativa por el encuentro de mañana es positiva entre quienes laboran en el área. Adolfo Cázarez, trabajador de un lavado de autos, señaló que el ambiente de celebración es bienvenido, pues se trata de un evento que ocurre cada cuatro años y es motivo de orgullo nacional.

“No es todos los años, es cada cuatro años y la verdad está bien celebrar eso y ojalá que ganemos”, compartió Adolfo Cázarez.

Con el fin de ofrecer un mejor servicio a los asistentes, mencionó que planean permanecer en el negocio hasta más tarde para que la gente se sienta cómoda y tenga acceso a servicios como los baños.

Por su parte, Isabel López, almacenista de una empresa local, calificó la repetición del festejo este domingo como algo bueno, destacando que es una celebración propia de la identidad mexicana.

Confía en que la jornada transcurra con tranquilidad, ya que las autoridades de Protección Civil y el Gobierno ya están informados y coordinando puntos de vigilancia para resguardar a los asistentes.

“Está muy bien, o sea, al final de cuentas es algo de los mexicanos y pues es una celebración”, compartió Isabel López.

Aunque el ánimo es festivo, quienes vivieron la resaca del festejo pasado esperan que mañana haya mayor orden en el manejo de residuos.

Alonso Bustamante, mecánico de un taller cercano, relató que tras el partido del martes tuvo que iniciar su jornada limpiando desechos que bloqueaban la entrada de su lugar de trabajo debido a la falta de contenedores de basura en la zona.

“Yo no tengo problema nomás que si estuviera bien que pusiera en orden nada más”, compartió Alonso Bustamante.

Señaló que lo más importante es que se mantenga la limpieza y se evite el vandalismo, algo que afortunadamente no ocurrió en la celebración previa.

El optimismo de los trabajadores se sustenta en la rápida respuesta de los servicios públicos y según los testimonios, las cuadrillas de limpieza intervinieron de manera inmediata tras el festejo anterior, dejando las calles despejadas desde las primeras horas de la mañana.

Isabel López recordó que, al entrar a laborar a las 08:00 horas del miércoles 1 de julio, el personal de mantenimiento ya había dejado todo limpio, una eficiencia que esperan se repita tras el silbatazo final de mañana.

Con la seguridad de que no hubo daños materiales en la última ocasión, los alrededores de “La Canasta” se preparan para vibrar de nuevo con la pasión futbolera, esperando que el resultado en la cancha se traduzca en una fiesta ordenada en las calles de Culiacán.