Comercio formal de Culiacán tomará las banquetas en protesta por el desorden en el ambulantaje

Ante lo que consideran una falta de ordenamiento y una proliferación desmedida del comercio informal, la Unión de Comerciantes de Culiacán anunció que a partir de mañana iniciará una protesta pacífica e indefinida, la cual consistirá en la ocupación de las banquetas del primer cuadro de la ciudad.

Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la UCC, informó que esta medida busca denunciar la ausencia de un proyecto de orden, pero a la vez sensible frente al ambulantaje no regulado.

Según el líder comercial, durante el último año las autoridades han otorgado anuencias y tolerancias a vendedores ambulantes tanto en el Centro Histórico como en las colonias aledañas, afectando al sector formal.

La organización ha escalado el conflicto presentando una denuncia formal contra la Dirección de Mercados y quienes resulten responsables por presuntas irregularidades en el manejo de estos permisos.

Sánchez Beltrán criticó directamente la gestión gubernamental y señaló que no se está trabajando en un proyecto integral para mejorar la economía y se ha permitido diversos acuerdos que contravienen el orden de la ciudad.

La UCC hizo un llamado al Ayuntamiento de Culiacán para que no entre en confrontación con los comerciantes y permita la manifestación hasta que se establezca una mesa de trabajo clara que permita avanzar en una solución definitiva.

Entre las peticiones principales destaca que los puestos en la vía pública sean asignados a vendedores con necesidad real y no a intermediarios o prestanombres.

Para el gremio, aunque el comercio en la vía pública es una realidad social ineludible, el gobierno tiene la obligación legal de regularlo para garantizar el orden.