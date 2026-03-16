Comercio micro y pequeño en Culiacán reporta caída del 30% en ventas este 2026

El sector de los micro y pequeños comerciantes de Culiacán reporta un inicio de año crítico, con una caída del 30 por ciento en sus ventas durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

A pesar de que existe una mayor reactivación social y empresarial, el consumo en la ciudad sigue disminuyendo, afectando directamente la estabilidad de los negocios locales.

Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes en Culiacán, señaló que el rendimiento ha sido mucho más bajo que en 2025, incluso en fechas clave como el 14 de febrero, donde los resultados no fueron los esperados.

“Es un 30% menor con relación al primer trimestre del 2025”, compartió Sánchez Beltrán.

Uno de los factores que más preocupa al gremio es la pérdida acelerada de clientes en el primer cuadro de la ciudad.

El Presidente de la unión compartió que este fenómeno se debe a una combinación de factores como la inseguridad, la situación económica actual y el cierre masivo de negocios.

“Al haber menos cortinas abiertas en el centro de la ciudad, muchos clientes están perdiendo el atractivo general del primer cuadro y se están quedando en los sectores habitacionales de donde son ellos”, explicó.

Pese al panorama adverso, los comerciantes mantienen la expectativa de una recuperación con el cierre de los festejos de primavera y la llegada de la Semana Santa.

Los artículos más demandados en estas fechas suelen ser vestimenta casual, deportiva, ropa de campo, artículos relacionados con el entretenimiento, alimentos frescos y preparados.

Ante la crisis, Sánchez Beltrán hizo un llamado urgente a los culiacanenses para optar por el consumo local, priorizando a los micro y pequeños comerciantes que luchan por mantener su planta laboral y cubrir gastos operativos, impuestos y créditos.

El líder comercial instó a la ciudadanía a evitar, en la medida de lo posible, las compras en grandes corporaciones, haciendo especial énfasis en las compañías de origen asiático, con el fin de fortalecer la economía de la ciudad.