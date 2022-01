Ante el rebrote de casos de contagio de Covid-19 y las medidas que se están tomando desde el sector comercio, el presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Culiacán, Diego Castro Blanco, señaló que aún no se prohíbe el acceso a quien no porte su certificado de vacunación.

“Hay lugares que sí, ya se está pidiendo, no es muy práctico eso, es difícil, porque se enfrenta uno con las personas que no lo portan y que insisten en entrar a los establecimientos argumentando que ya tienen sus vacunas”, comentó.

“Y que por descuido no lo traen, no sabían que se debía de exigir, pero sí se les comenta para que vaya haciendo conciencia, pero no estrictamente se les prohíbe la entrada si no lo traen”.

Señaló que lo que se está haciendo es que a manera de concientización, se les recuerda lo importante que es y que la próxima vez porten su certificado de vacunación para poder accesar a los establecimientos.

“Sobre todo restaurantes, antros, que son en los que hay más aglomeraciones”, dijo.

Explicó que todavía este requisito no es exigible totalmente, y que es un proceso, ya que por el momento se están llevando a cabo los procesos de concientización, “de que próximamente sí se le van a limitar los accesos si no portan en certificado de vacunación”, dijo.

“Sabemos nosotros que tenemos que contribuir y colaborar en esta situación lo más posible, ya que lo menos que queremos que vuelva el confinamiento, que vuelva a cerrar la economía y que vuelva a afectarnos como sucedió en el 2020”, expresó.

“Y tenemos que contribuir con las autoridades hasta donde sea posible, nosotros estamos en la mejor disposición y vamos a seguir concientizando con los colaboradores que usen todos el cubrebocas”.