Comercios de Navolato cierran enero con un crecimiento de 10%, reporta EMUN

Los comercios de Navolato registraron un crecimiento económico cercano al 10 por ciento al cierre de enero de 2026 en comparación con diciembre de 2025, reportó la asociación Empresarios Unidos por Navolato.

Pese a ello, el organismo, contabiliza al menos 45 establecimientos del centro de Navolato permanecen sin reabrir tras haber cerrado durante el año pasado, lo que representa más del 10 por ciento de las unidades económicas de esa zona.

Jorge Quevedo Beltrán, representante de Emun, explicó que las condiciones económicas actuales aún no favorecen la reapertura de los comercios, principalmente por las altas rentas, los costos de energía eléctrica y las dificultades para la contratación de personal, lo que ha afectado especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas.

“Consideramos, nosotros, que cerramos en un 10 por ciento aproximadamente en enero”.

“Hay que hacer hincapié en los negocios que cerraron hasta el año pasado, hasta ahorita no han abierto. Esperemos que abran sí, no todos. El detalle son las altas rentas, los costos de energía eléctrica en la contratación de empleados, las circunstancias no dan aún como para aperturar negocios ni en el primer cuadro de la ciudad”, apuntó.

Quevedo Beltrán estimó que para febrero se prevé un incremento superior al 17 por ciento en la actividad económica, impulsado por las ventas del Día del Amor y la Amistad, lo que podría representar un primer indicio de recuperación.

“Consideramos que febrero con el auge del 14 de febrero, que ahorita ya empezaron las promociones vamos a considerar una alza superior al 17 por ciento”, señaló.

No obstante, señalaron que el comercio digital ha impactado las ventas presenciales, ya que más del 40 por ciento de las compras por el 14 de febrero, principalmente entre jóvenes de 13 a 29 años, se realizan a través de plataformas en línea.

Además, indicaron que la percepción de inseguridad también ha influido en la disminución del consumo en establecimientos físicos, al tiempo que el mercado digital ha absorbido una parte importante de los clientes.

“La economía en materia digital ha abarcado muchísimo y ha avanzado porque en el tema de la percepción de la inseguridad ha pegado tanto en el consumo presencial, sino que el mercado digital ha consumido esa cantidad de clientes y le arrebató precisamente al mercado presencial”, apuntó.