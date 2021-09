Comercios siguen golpeados por pandemia de Covid, señala Canaco Culiacán

CULIACÁN._ El cierre de comercios y establecimientos debido a la pandemia es algo que continúa debido a la falta de apoyo por parte de los Gobiernos, señaló Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán.

“Sigue golpeando, ya estábamos en una franca recuperación, antes de la aparición de la cepa Delta y empezaban los negocios a abrir sus cortinas y hacer nuevos negocios”, comentó.

“Dado que de cierta forma los pocos apoyos de las autoridades y de los Gobiernos de los tres niveles, no se ha salvado la pérdida de los negocios y muchos empleos también”.

Destacó que aunado a los estragos derivados de la pandemia, también se tuvo el inconveniente de que estaba complicado sacar cita en el SAT para abrir nuevos negocios, pero dijo que esto es algo que afortunadamente ya se resolvió por parte del Gobierno federal.

Señaló que no se tuvieron apoyos financieros ni fiscales para que los comercios que tuvieron problemas tuvieran una tabla de salvación, por lo que desafortunadamente cerraron sus puertas.

“Esperemos que ya con el control de la campaña de vacunación y la inmunidad que hay en la población, pronto se pueda volver a una nueva normalidad y se pueda tener la reapertura de establecimientos”, comentó.

Señaló que espera que no siga habiendo ese sistema tan desértico y con un triste panorama de varios locales cerrados y de varias empresas que ya no están, porque algunos sí quieren reabrir, pero no han encontrado las condiciones.

“Hay una cantidad fuerte, no nada más en el centro, sino en el municipio y también en el estado, porque esto es genérico, pero particularmente la ciudad de Culiacán sí se ve con muchos negocios que están cerrados, en renta o venta y están a la espera de nuevos negocios”, comentó.

Recalcó que lo que se necesita es que el Gobierno voltee más a ver a las Mipymes, que ofrezca más créditos y que haya programas de financiamiento y apoyo a estas pequeñas empresas.

“La alta mortandad de empresas se debe a que en un año y siete meses de una situación muy complicada, muy difícil y que a la vez no se ha recibido la respuesta que han estado esperando los empresarios y los sectores productivos con los apoyos”, comentó.

El líder de Canaco Culiacán dijo que están a la espera, ya que este presupuesto 2022 no contempla todavía apoyos a las Mipymes, ni contempla cómo realmente apoyar.

“Sí dicen que no va a haber aumentos en impuestos ni gasolina y que va a haber crecimiento, pero pues estamos en espera que se dé realmente ese crecimiento que hablan los economistas y los gobiernos encargados del tema”, comentó.