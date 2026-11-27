Más de 12 mil productores de maíz de Sinaloa comenzaron a recibir el apoyo extraordinario de 400 pesos por tonelada correspondiente al ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026, luego de que el Gobierno Federal realizó el depósito de los recursos a 12 mil 820 agricultores durante el pasado jueves, informó Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa.

El dirigente campesino explicó que la dispersión fue confirmada por el secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, quien le notificó que los recursos ya fueron depositados directamente en las cuentas de las tarjetas del Banco del Bienestar con las que cuentan los productores, por lo que recomendó consultar sus saldos para verificar que el dinero haya llegado.

Espinoza Laguna precisó que, en esta ocasión, los 400 pesos por tonelada son cubiertos por el Gobierno Federal y no por el Gobierno de Sinaloa, aunque la administración estatal ya había integrado los expedientes de los agricultores que cumplieron con los requisitos para acceder al beneficio.

Advirtió que algunos productores podrían no recibir el depósito debido a inconsistencias o detalles administrativos en la revisión de sus expedientes por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), incluso si anteriormente ya recibieron los apoyos de 500 y 800 pesos por tonelada.

Por ello, recomendó a quienes no identifiquen el recurso en sus cuentas acudir directamente a la bodega donde entregaron su cosecha para verificar si existe algún problema con su documentación y, en caso necesario, realizar las aclaraciones correspondientes.

El secretario general de la COUC señaló que es importante que los agricultores revisen oportunamente su situación, ya que cualquier inconsistencia pendiente deberá ser atendida para avanzar en la recepción del apoyo extraordinario.