La Comisión de Atención Integral a Víctimas de la Violencia y la Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa firmaron un convenio de colaboración para facilitar la atención sanitaria a personas que hayan sido víctimas de la violencia.

La comisionada de atención a víctimas, Gloria Armida Uriarte Uriarte, explicó que en la labor de CAIV requieren del apoyo de especialistas de la salud.

“Para la atención médica, para el dictamen, para los diagnósticos, entonces requerimos de ustedes para formar, para llevar a cabo nuestro cometido que es la atención a víctimas”, dijo.

En tanto, el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, explicó que en una colaboración importante para apoyar a las personas que hayan sido agraviadas desde un atropellamiento, hasta quienes resulten afectados en algunas zonas del estado.

“Entonces tenemos que buscar la manera de facilitar la atención de ellos, que no se vea retrasado”, manifestó.

“Para nosotros va a ser muy importante tener esa colaboración, Secretaría de Salud va a estar en la mejor disposición de apoyarlos”.

Afirmó que la Comisión de Arbitraje Médico ha ayudado en términos de dar opiniones por especialistas cuando se presentan casos en los que creen que hay dolo o mala práctica, además que CAMES ha ayudado a combatir la desinformación.

“Muchas veces lo más fácil para la gente es decir ‘hay una negligencia’ pero gran parte de esta negligencia que ellos comentan, tiene que ver con la desinformación”, expuso.

“Con esa mala capacidad que tenemos los médicos o las personas del sector salud para poder dar una información difícil a los pacientes, a la familia y cuando no tenemos capacidad para hacerlo, porque eso no nos lo enseñan en la escuela, pero no podemos transmitir eso, se genera mala información”.