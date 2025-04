Comisión de Búsqueda y Subsecretaría de Derechos Humanos impiden a CEDH asistir a víctimas de Tomo, Imala

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa no visitó el poblado de Tomo, en Imala, debido a que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa y la Subsecretaría de Derechos Humanos adscrita a la Secretaría General de Gobierno, pidieron que no asistieran, aseguró Òscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH.

Loza Ochoa señaló que ambas instituciones presionaron a madres de familia que acudieron al lugar para que los visitadores de la CEDH no estuvieran presentes.

De acuerdo con el defensor de derechos humanos, el personal de la CEDH estaría presente en el sitio el miércoles 2 de abril para conocer las quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos.

“Hubo instituciones, que no deberían de hacerlo, pero presionaron a grupos de madres que iban a ir para que no estuvieran presenten visitadores nuestros, por esa razón no estuvieron, porque yo, al final de cuentas, determiné que en lugar de colaborar entre instituciones pues una invitación entre comillas a que no asistiéramos, no iba a funcionar de la mejor manera, entonces no fueron nuestros visitadores que estaban ya listos para ir el día de ayer”, dijo a medios de comunicación.

¿Quién le solicitó que no fueran?

“La Comisión de Búsquedas y la Subsecretaria de Derechos Humanos”.

Señaló que la intención de las instituciones de derechos humanos en el Estado es colaborar para atender las necesidades de la población que en estos momentos es afectada por la crisis de violencia.

En ese sentido, indicó que buscará asistir al poblado para valorar a fin de generarse un panorama sobre la situación, por experiencia propia.

“Me parece inadecuado, porque entre las instituciones debemos de tener la mayor valoración posible y nosotros extendemos la mano para seguirles diciendo que hay muchas necesidades y que la sociedad nos necesita, a ellos y nosotros, y nosotros no vamos a hacerle competencia a nadie. Vamos, sencillamente, a facilitar las cosas no solo para la atención de los desplazados o víctimas de la violencia en esas zonas sino ayudarles, a hacer el momento, alimentar una esperanza para ellos”, comentó.

“Lo que nosotros recibimos como información es que solamente quedaban dos familias en la comunidad. El panorama difícil que, triste que es llegar allí y ver, por allí un perro callejero, una vaca desbalagada y esas cosas pero nosotros íbamos a asistir el día de ayer y les digo, no fue personal nuestro para allá. Yo en lo personal incluso estoy interesado en asistir”.

El viernes 14 de marzo, pobladores de Tomo, en la sindicatura de Imala, en Culiacán, reportaron un enfrentamiento armado. Pese a ello, las autoridades realizaron recorridos en la comunidad hasta el 18 de marzo, por “cuestiones operativas”, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública.

Tras este hecho violento, hubo desplazamiento forzado de entre 30 y 35 familias, confirmó el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

La Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo señaló que entre las pruebas localizadas hubo inmuebles dañados por impactos de bala, pero no encontraron a personas asesinadas ni heridas producto de la refriega.

Siete días después de esta declaración, el colectivo Madres y Padres Buscando a sus Hijos, reportaron el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida y en estado de descomposición en la comunidad de Tomo, Imala.

El cuerpo correspondía a un hombre, el cual vestía un pantalón de mezclilla azul, botas tácticas y un cinturón.