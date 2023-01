Comisión de Fiscalización reprueba cuentas públicas de 2021 de 12 municipios

La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado dictaminó las cuentas públicas del 2021 de los 18 municipios, de las cuales 12 fueron reprobadas.

Las cuentas públicas que fueron aprobadas corresponden a los municipios de Elota, San Ignacio, Sinaloa, Angostura, Badiraguato y Salvador Alvarado.

Municipios reprobados:



AHOME

Privilegiaron el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, otorgando el 98.12 por ciento por adjudicación directa, y el 1.87 por ciento mediante licitación.

Observaron un monto de 33 millones 720 mil 869 pesos por haber pagado con recursos del Gasto Corriente por concepto de prestación de servicios profesionales de asesoría, análisis, procesamiento, corrección contable, administrativa, fiscal y legal, sin contar con la documentación justificativa del gasto consistente en el informe de los trabajos.

Observaron un importe de 5 millones 234 mil 525 pesos por haber pagado con recursos del Gasto Corriente por concepto de apoyo económico otorgado a Manuel de Jesús Beltrán Galindo, para condonar el pago del Impuesto Predial Urbano, el cual señalan beneficiará a 182 familias, sin contar con la documentación justificativa del gasto

Observaron un importe de 534 mil 300 pesos por concepto de apoyo económico otorgado a Daniel Humberto Ibarra Rodríguez y Condueños para condonar el pago del Impuesto Predial Urbano, sin contar con el documento de evidencia.



EL FUERTE

Observaron insuficiencia financiera del activo circulante de libre uso y etiquetado para pagar los pasivos de corto plazo, originando Pasivos Sin Fuente de Pago por un importe de 44 millones 860 mil 143 pesos y 6 millones 826 mil 41 pesos, respectivamente.

Privilegiaron el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, ya que el 95.29 por ciento del total de las obras se adjudicó de manera directa y solamente 4.71 por ciento del total de los contratos se adjudicó por licitación pública.

No solventaron ninguno de los 35 pliegos de observación, que sumaron 39 millones 381 mil 682 pesos pendientes de solventar.



CHOIX

Observaron insuficiencia financiera del activo circulante de libre uso y etiquetado para pagar los pasivos de corto plazo, originando Pasivos Sin Fuente de Pago por un importe de 7 millones 557 mil 577 pesos y 2 millones 227 mil 518 pesos, respectivamente.

Así cómo un importe de 1 millón 538 mil 898 pesos por concepto de incumplimiento de cuotas obreras de seguridad social, correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2021.

Y un monto de 1 millón 558 mil 790 pesos por haber realizado pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para una obra que no está beneficiando a la población en pobreza extrema y rezago social, debido a que no se encontró concluida ni operando, además de volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados.



GUASAVE

Observaron insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso, originando Pasivos Sin Fuente de Pago por un importe de 48 millones 702 mil 353 pesos.

Privilegiaron el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, ya que el 85.26 por ciento se adjudicó de manera directa y solamente 14.74 por ciento se licitó públicamente.

Observaron un monto de 417 mil 600 pesos por concepto de adquisición de un vehículo usado tipo ambulancia, del cual se realizó inspección física, comprobando que se encuentra en estado inoperante, por lo que no es utilizado para los fines que fue solicitado.

Otro monto por un millón 357 mil 200 pesos por concepto de adquisición de un Camión chasis Isuzu forward 1400k, modelo 2020, motor 225739, serie 3MGFVR346LM000042, con caja compactadora de 20 yardas de carga trasera marca new way, modelo cobra serie caja cas-14586, del cual se realizó inspección física, comprobando que se encuentra en estado inoperante, por lo que no es utilizado para los fines que fue solicitado.

Observaron la cantidad de 1 millón 276 mil 365 pesos por haber realizado pagos con recursos del Gasto Corriente, por concepto de estimaciones de obras, las cuales están soportadas con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que se encuentran cancelados en el portal del Servicio de Administración Tributaria, SAT.



MOCORITO

Privilegió el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, ya que el 96.67 por ciento se adjudicó de manera directa y solamente 3.33 por ciento se licitó públicamente.

Observaron un importe de 11 millones 759 mil 643 pesos por haber realizado pagos con recursos del Gasto Corriente, mediante cheques expedidos a favor de una persona física por concepto de Aportaciones, debiendo ser a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, Sinaloa, mediante transferencias bancarias; asimismo, no cuentan con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, además fueron cobrados en efectivo.



NAVOLATO

Privilegió el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, ya que el 88.76 por ciento se adjudicó de manera directa y solamente 11.24 por ciento se licitó públicamente.

Realizaron transferencias bancarias por 6 millones 636 mil pesos de la cuenta bancaria del Impuesto Predial Rústico a la cuenta bancaria del Gasto Corriente, los cuales no se destinaron para el fin para el que fueron previstos de conformidad con la normatividad aplicable.



CULIACÁN

Observaron insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso, originando Pasivos Sin Fuente de Pago por un importe de 330 millones 876 mil 957 pesos.

Privilegió el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, ya que el 95.74 por ciento del total de contratos otorgados, se adjudicó directamente y solamente el 4.26 por ciento se adjudicó por licitación pública.

Realizaron pagos por 1 millón 52 mil 687 pesos con recursos del Gasto Corriente, por concepto de adquisiciones de diferentes materiales y medicamentos utilizados en distintas áreas del ayuntamiento y en campañas de protección animal, sin contar con la documentación justificativa del gasto consistente en evidencia de entrega y destino de dichos materiales y medicamentos.

Pagaron 4 millones 400 mil 247 pesos con recursos del Gasto Corriente, por concepto de seguros de vehículos, sin contar con la documentación comprobatoria del gasto, consistente en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos.

Pagó un millón 626 pesos con recursos del Gasto Corriente por concepto de servicios profesionales de medios de comunicación, sin contar con la documentación justificativa consistente en evidencia de las difusiones, hojas de pauta, spots publicitarios, así como evidencia de streaming.



COSALÁ

Privilegió el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, ya que el 66.67 por ciento se adjudicó de manera directa, el 27.78 por ciento se adjudicó por invitación a cuando menos tres personas y solamente el 5.56 por ciento se licitó públicamente.

Se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Municipal de 89 mil 349 pesos por pagos con recursos del gasto corriente, por concepto de Sueldos Ordinarios, durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, a trabajadores que no se localizaron laborando dentro de las instalaciones del Ayuntamiento.

Por la misma causa un importe de 500 mil pesos en pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por concepto de material eléctrico para mantenimiento del alumbrado público, los cuales se consideran improcedentes ya que no están autorizados en los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.



MAZATLÁN

Observaron insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso, originando Pasivos Sin Fuente de Pago por un importe de 136 millones 140 mil 441 pesos.

Privilegió el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, ya que el 77.27 por ciento se adjudicó de manera directa y solamente el 22.73 por ciento se licitó públicamente.

También por daños o perjuicio por 1 millón 926 mil 82 pesos por haber realizado permuta de terreno entre la empresa Casas Tk, S.A. de C.V. y el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, sin contar con la documentación justificativa, ya que el precio de los terrenos propiedad del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, son superiores a los precios de los terrenos propiedad de la empresa Casas Tk, S.A. de C.V., según avalúos, ocasionando un daño y perjuicio patrimonial al Municipio, así como la enajenación por permuta realizada el 04 de octubre de 2018, según escritura pública número 33,125 antes de haber transcurrido tres meses desde la fecha del decreto número 27 de fecha 19 de julio de 2018.



CONCORDIA

Privilegió el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, ya que el 100 por ciento de las obras se adjudicó de manera directa.



ROSARIO

Privilegió el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, ya que el 88.46 por ciento se adjudicó de manera directa y solamente 11.54 por ciento se licitó públicamente.

Realizó pagos por 1 millón 529 mil 98 pesos con recursos del Gasto Corriente por concepto de actualizaciones e intereses sobre cuotas, aportaciones y prestaciones de seguridad social, realizados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por no haber realizado el pago oportuno.

Pagó 6 millones 835 mil 965 pesos por concepto de omisión del entero de retenciones de cuotas obreras de seguridad social, correspondiente a los meses de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2021.



ESCUINAPA

Observaron insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso, originando Pasivos Sin Fuente de Pago por un importe de 38 millones 136 mil 225 pesos.

Se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Municipal por 25 mil 611 pesos por haber realizado cobro de ingresos por concepto de servicio de recolección de basura a un supermercado con cheques que fueron devueltos, sin haberlos recuperado.

De los 14 pliegos de observaciones, señalados en el Informe inicial, no solventó ninguno, por un importe de 3 millones 991 mil 101 pesos.



NAVOLATO

Privilegió el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, ya que el 88.76 por ciento se adjudicó de manera directa y solamente 11.24 por ciento se licitó públicamente.

Se realizaron transferencias bancarias por 6 millones 636 mil pesos de la cuenta bancaria del Impuesto Predial Rústico a la cuenta bancaria del Gasto Corriente, los cuales no se destinaron para el fin para el que fueron previstos de conformidad con la normatividad aplicable.