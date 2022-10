Comisión de Fiscalización reprueba cuentas públicas de Estrada Ferreiro y ‘El Químico’ Benítez

CULIACÁN._ La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado reprobó las cuentas públicas del 2020 de Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota, según la revisión realizada a seis municipios, en las que sí aprobó a San Ignacio y Cosalá.

La cuenta pública de Culiacán, correspondiente al periodo del ex Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro, fue reprobada por unanimidad. En ella las diputadas y diputados detectaron pasivos sin fuente de pago por un monto de 506 millones 869 mil 100 pesos, además el 92.27 por ciento de las obras no fue licitado.

También se percataron de pagos con recursos del Gasto Corriente por concepto de Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente, sin contar con la evidencia justificativa por un importe de doce millones, trescientos cincuenta y un mil, novecientos cuarenta y un pesos.

El Gobierno Municipal realizó pagos con recursos del Gasto Corriente por concepto de seguro de vehículos, sin contar con los CFDI impresos, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por un monto de 8 millones 299 mil 910 pesos.

Hay pagos con recursos del Gasto Corriente, por concepto de indemnización de pago a terceros por la afectación de lotes, sin contar con la documentación justificativa consistente en avalúos de los predios afectados, firmados por un perito valuador certificado inscrito en el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa por un monto de cuatro millones, ciento sesenta y tres mil, novecientos setenta y cuatro pesos.

Realizó pagos con recursos del Gasto Corriente, por concepto de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo, sin haber gestionado la recuperación y/o aplicación al presupuesto correspondiente, por un monto de 3 millones de pesos.

Realizaron pagos con recurso del FORTASEG, por concepto de adquisición de materiales y prendas de protección sin contar con la evidencia justificativa consistente en la relación firmada por el personal que recibió estos materiales y prendas de protección, por un importe de 2 millones 383 mil 490 pesos.

Efectuaron pagos con recursos del Gasto Corriente, a Regidores por concepto de Igualas Diversas, las cuales no se incluyeron en los tabuladores de sueldos autorizados en el Presupuesto de Egresos 2020, el cual se considera como sobresueldo u obvención, por un monto de 2 millones 145 mil pesos.

Así como pagos con recursos del Gasto Corriente por concepto de adquisición de playeras y gorras, sin contar con la evidencia justificativa del gasto consistente en la relación firmada de los beneficiarios que recibieron estos artículos, por un monto de 1 millón 722 mil 600 pesos.

Pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por concepto de Arrendamiento de Equipo de Transporte, el cual se considera improcedente, ya que este gasto no debió cubrirse con este recurso, debido a que estos vehículos no fueron utilizados para supervisión de obras, así como también omitieron proporcionar evidencia justificativa por un importe de un millón, seiscientos treinta y un mil, novecientos noventa y un pesos.

Detectaron pagos por concepto de Honorarios Asimilables a Salarios, los cuales se consideran improcedentes ya que este concepto del gasto no se encuentra autorizado en el Numeral 2.4 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 13 de marzo de 2020, por un monto de 1 millón 200 mil pesos.

Otro señalamiento es que observaron que no consideran para la base gravable del cálculo de la retención del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, ya que detectaron pólizas de diario en las cuales registraron pagos a Regidores, por el concepto de igualas diversas, por 2 millones 160 mil pesos correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por lo que consideran como sobresueldo u obvención.

Observaron en el apartado de obra pública, recuperaciones probables por un importe de 2 millones 335 mil 123 pesos por los conceptos de pagos injustificados, pagos por volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso y conceptos de obra pagados no ejecutados.

En el caso de Mazatlán, incrementó sus pasivos sin fuente de pago en un 746.8 por ciento respecto al ejercicio fiscal anterior, registrando una insuficiencia financiera por 160 millones 985 mil 687 pesos.

Privilegió la adjudicación directa para la contratación de la obra pública en un 64.29 por ciento. Excedió el límite máximo de la asignación global de recursos para Servicios Personales que aprobaron en el Presupuesto de Egresos 2020, por un importe de 7 millones 226 mil 174 pesos respecto al presupuesto del ejercicio inmediato anterior.

Realizó pagos por concepto de anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo para aportaciones extraordinarias a eventos, aportaciones para pago de quincenas del mes de noviembre del 2020, aportaciones extraordinarias, así como préstamo a cuenta de aportaciones del 2021, los cuales no se han recuperado ni aplicado a presupuesto al cierre del ejercicio fiscal 2020, por un importe 14 millones 988 mil 358 pesos todos ellos registrados en la subcuenta 1131-1-000001-007523 Instituto Municipal de Cultura Turismo y Arte de Mazatlán.

Efectuó pagos por 5 millones 734 mil 800 pesos, bajo los conceptos de nómina especial de apoyo para vehículos y de apoyo para pago de asesores para el Síndico Procurador y Regidores, los cuales se consideran sobresueldos u obvenciones.

No reintegró la cantidad de 3 millones 62 mil 800 pesos a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2021, de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que, al 31 de diciembre de 2020, no fueron devengados ni vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago.

No reintegró la cantidad de 2 millones 159 mil pesos a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2021, de los recursos del FORTASEG, que, al 31 de diciembre de 2020, no fueron devengados ni vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago.

Realizó pagos por concepto de renta de terreno de 20-00-00.00 y 15-00-00.00 hectáreas, para uso del basurón en el ejido de Urías, Mazatlán, Sinaloa, sin contar con la evidencia comprobatoria del gasto, consistente en los CFDI impresos, por un importe de 2 millones 142 mil 824 pesos.

Llevó a cabo pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por concepto de uniformes completos y equipos para la policía de tránsito turística y elementos de salvamiento acuático de Mazatlán, sin contar con la documentación justificativa del gasto por un importe de 1 millón 354 mil 69 pesos.

Realizó pagos por 1 millón por concepto de anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo al Rastro TIF de Mazatlán, Sinaloa, para el pago de luz, nómina semanal, quincenal y carga social, los cuales no se han recuperado ni aplicado a presupuesto al cierre del ejercicio fiscal 2020.

En Elota detectaron que el Ayuntamiento privilegió el procedimiento de adjudicación directa para la contratación de la obra pública en un 90.38 por ciento.

No reintegró a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2021, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el importe de 367 mil 565 pesos que no fue devengado ni vinculado a compromisos y obligaciones formales de pago.

Realizaron pagos por la cantidad total de 158 mil 348 pesos por concepto de gastos a comprobar, sin haber gestionado la recuperación y/o comprobación correspondiente.

Registró el anticipo por la adquisición de una hectárea de terreno por importe de 1 millón 850 mil pesos, observándose que no se aplicó al presupuesto, ni ha sido recuperado, el cual además, no debió cubrirse con recursos del Impuesto Predial Rústico, al no considerarse inversión pública en el medio rural.

Incrementó el límite máximo para asignación global de recursos para Servicios Personales del ejercicio fiscal 2020, por un importe de 4 millones 559 mil 42 pesos.

Navolato presentó pasivos sin fuente de pago por importe de 33 millones 349 mil 765 pesos. Hay exceso en pago de servicios personales, también el 93.06 por ciento del total de la obra pública no se liticó.

Registró pagos por concepto de indemnización por riesgo laboral al Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores, por un monto de 1 millón 279 mil 452 pesos sin contar con la documentación justificativa.

Registró pagos por 1 millón 61 mil 754 pesos por concepto de adquisición de material de guerra, sin contar con la documentación justificativa.

También realizó pagos con recursos del Impuesto Predial Rústico, por volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso, y pagados no ejecutados en diversas obras, por un monto total de 916 mil 227 pesos.

Del total de cuentas públicas por revisar, del ejercicio fiscal 2020, quedan pendientes las de Concordia, Rosario y Escuinapa, mismas que se acordaron tratar en reunión del miércoles de la próxima semana.

Asimismo aprobaron por unanimidad citar a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, a efecto de analizar las irregularidades constantes que detectaron, como los pasivos sin fuente de pago, y también para ver lo relativo a auditorías especiales que están realizando, en particular la que tiene que ver con la contratación de luminarias del municipio de Mazatlán.