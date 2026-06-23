Comisión de Hacienda revisa solicitud de pensión de ex Jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa

La solicitud de pensión para el ex Jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Alberto Jorge Contreras Núñez, se encuentra actualmente en revisión dentro de la Comisión de Hacienda y Administración del Congreso de Sinaloa.

El presidente de dicha comisión, el Diputado Ambrocio Chávez Chávez, informó que el trámite forma parte del proceso legislativo habitual y que el asunto aún debe ser analizado antes de emitir cualquier resolución.

No descartó que la solicitud pueda avanzar en su momento, aunque precisó que deberá pasar por un proceso de revisión detallado.

“Como ha habido una polémica pública, estamos obligados a poner mayor atención a este tema y a señalar de manera puntual las observaciones que nos hacen. Si existen observaciones en ese aspecto, podemos revisar lo relativo a las cantidades”, expresó.

Respecto a los cuestionamientos sobre los señalamientos que existen en torno al ex funcionario, quien está siendo investigado por autoridades de Estados Unidos, el Diputado indicó que este tipo de elementos forman parte del contexto que se revisa dentro del proceso, aunque reiteró que la solicitud sigue en estudio.

Uno de los puntos que ha generado mayor atención pública es el monto propuesto de la pensión, que asciende a 67 mil 477.75 pesos mensuales, cifra que ha sido objeto de debate entre distintos sectores de la ciudadanía.

En ese sentido, señaló que este aspecto también será revisado, al tratarse de un tema que ha despertado cuestionamientos por la percepción de un beneficio elevado para un ex funcionario con señalamientos en curso.

“En ese sentido, estamos obligados a revisar que las cantidades sean moderadas, toda vez que el promedio es mucho más bajo”, destacó.