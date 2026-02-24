Comisión de Transparencia del Congreso del Estado abre diálogo con el Comité Coordinador de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción

Culiacán, Sinaloa. A 24 de febrero de 2026.- La Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Sinaloa celebró este martes 24 de febrero una reunión de trabajo, en la que sostuvo un diálogo institucional con integrantes del Comité Coordinador de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

La sesión fue encabezada por el diputado presidente de la Comisión Rodolfo Valenzuela Sánchez, con la asistencia de la secretaria, la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, así como de las diputadas Roxana Rubio Valdez y Arely Berenice Ruiz López, y el diputado Kristiam Alexis Espinoza García.

Durante la reunión se abrió un espacio de diálogo institucional para el intercambio de perspectivas en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y combate a la corrupción, en el contexto de la armonización legislativa derivada de la reciente reforma constitucional en la entidad.

En la reunión participaron integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, entre ellos y ellas, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Lucía Irene Mimiaga; el comisionado presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, José Luis Moreno López; la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo; la Auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, y el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Francisco Carlos Galicia, entre otros integrantes.

Durante el diálogo, representantes del Comité de Participación Ciudadana solicitaron formalmente la realización de un Parlamento Abierto o foros regionales para analizar la nueva legislación en materia de transparencia, así como el respeto al principio de libertad de configuración legislativa, con el fin de que el Congreso pueda fortalecer el marco normativo local sin limitarse a una reproducción literal de la Ley General.

Se expuso la necesidad de realizar diagnósticos previos, considerar el fortalecimiento presupuestal y operativo de los órganos internos de control, así como garantizar que la armonización normativa no implique retrocesos en el ejercicio del derecho humano de acceso a la información.

Una vez escuchados los planteamientos de las y los invitados, el presidente de la Comisión manifestó disposición para continuar el diálogo con el Comité de Participación Ciudadana y con las y los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, reiterando que el objetivo común es consolidar un modelo de transparencia eficiente, cercano a la ciudadanía y alineado con el marco general vigente.

Además, la diputada Roxana Rubio destacó la importancia histórica de Sinaloa como entidad pionera en materia de acceso a la información y subrayó la oportunidad de robustecer la legislación local mediante la incorporación de propuestas ciudadanas.

La diputada Paola Gárate propuso establecer fechas concretas para reuniones de trabajo con el Comité de Participación Ciudadana y para la realización de foros regionales, a fin de garantizar una discusión amplia y responsable.

En el mismo sentido, el diputado Kristiam Espinoza señaló la relevancia de escuchar a la ciudadanía y construir consensos que fortalezcan el marco jurídico estatal.

Finalmente, la Comisión acordó analizar fechas para organizar los parlamentos abiertos que solicitaron los invitados, con el fin de ampliar la información y trabajar en la materia para mejorar el tema de transparencia y rendición de cuentas en Sinaloa.