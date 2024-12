Comisión Estatal de Búsqueda registra 465 desapariciones en crisis de seguridad en Sinaloa

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa registró entre el 9 de septiembre hasta el 11 de diciembre, la desaparición de 465 personas, de las cuales 85 fueron localizadas con vida y 21 más sin vida.

De las 359 personas restantes, no se sabe acerca de su paradero.

La titular de la dependencia, Karina Elizabeth Márquez Calderón, aseguró que la variación entre las cifras presentadas por colectivos de búsqueda, o la Fiscalía General del Estado, se debe a que no todos los casos llegan a la Comisión, ya que las personas pueden ser localizadas rápidamente.

No obstante, defendió que desde la dependencia atienden todos los reportes de desaparición.

“A veces los tiempos no son como quisiéramos nosotros. No hay solicitud que no se atienda”.

“Siempre es importante reportar al 911. En ocasiones sí hemos acudido directamente con la policía”.

“No todas las personas que reportan acuden a la Comisión Estatal de Búsqueda, realizan una denuncia formalmente”, explicó.

Respecto a las personas localizadas con vida, indicó que no suelen establecer las condiciones en que desaparecieron ni cómo fueron liberados, ya que suelen resguardar esa información por su seguridad.

“Algunos de ellos se reservan por la seguridad propia de las familias. Otro tema puede ser un tema personal”, dijo.

En el desglosado por región del estado, precisó que en la zona norte han desaparecido 25 personas en este periodo de tiempo, han encontrado a 12 con vida, y de las otras 13 no se sabe su localización.

La zona centro del Estado, la Comisión ha registrado 269 desapariciones, con 46 personas halladas con vida, y 20 más sin vida, mientras que en el sur de Sinaloa, reportaron 171 desapariciones, ubicaron a 27 víctimas con vida, y una persona fallecida.