Tras darse a conocer la terna elegida de donde se seleccionará a la persona que ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, la comisionada del Comité de Participación Ciudadana, Lucía Mimiaga, criticó la actuación del presidente Fernando Ruiz, al favorecer a las tres personas que resultaron seleccionadas.

“Nosotros veníamos a trabajar en equipo, queríamos trabajar en equipo, yo venía a trabajar en equipo, quería trabajar en equipo con él, pero no se vale, este tipo de situaciones no se valen; no es trabajar con ética”, expresó la integrante del CPC en entrevista con Noroeste.