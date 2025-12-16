$!Comité Anticorrupción exige transparencia y participación en obras financiadas con nuevo crédito en Sinaloa

Recordó que, de acuerdo con organismos internacionales como Transparencia Internacional, las contrataciones públicas se encuentran entre las áreas más vulnerables a riesgos de corrupción.

“Sabemos que la sociedad civil está exigiendo una participación activa para garantizar precisamente la transparencia, rendición de cuentas y la eficacia en el uso de los recursos públicos, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la obra pública”, indicó.

Señaló que la sociedad civil ha exigido una participación activa para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en el uso de los recursos públicos, particularmente en el rubro de obra pública, al tratarse de un sector con altos riesgos de corrupción.

“Estamos haciendo un llamado urgente a fortalecer la transparencia y los mecanismos de participación ciudadana en estos procesos de obra pública a desarrollarse con el más reciente crédito aprobado por el Congreso del Estado al Gobierno de Sinaloa”, expresó Lucía Mimiaga, titular del Comité.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa hizo un llamado urgente a fortalecer la transparencia y los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de obra pública que se desarrollarán con el crédito por 2 mil 200 millones de pesos aprobado recientemente por el Congreso del Estado al Gobierno de Sinaloa.

Además, el Comité exhortó a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y al Congreso local a transparentar los estudios presentados para demostrar la viabilidad financiera del nuevo endeudamiento por 2 mil 200 millones de pesos, así como a dar a conocer los criterios utilizados para definir los proyectos a ejecutar.

“Estamos exhortando a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno y al Congreso del Estado a transparentar los estudios presentados para demostrar la viabilidad financiera del Gobierno con este nuevo endeudamiento de 2 mil 200 millones de pesos”, señaló Mimiaga.

También solicitó conocer a detalle los criterios para determinar los proyectos, el destino de los recursos, las regiones donde se ejercerán y los estudios costo-beneficio, al recordar que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece la obligación de especificar el destino de los recursos al autorizar financiamientos.

“Los sinaloenses merecemos estar bien informados en forma suficiente y oportuna sobre este destino de los recursos públicos, sobre todo en el caso de la contratación de los préstamos que comprometen ingresos públicos de años venideros”, subrayó.

Mimiaga recordó que en enero de 2025, cuando se autorizó un crédito previo, el Comité de Participación Ciudadana no obtuvo una respuesta favorable al solicitar al Congreso del Estado integrarse a la Comisión de Vigilancia creada para dar seguimiento a dichos recursos, la cual quedó integrada únicamente por diputadas y diputados.

Indicó que esta solicitud fue ratificada nuevamente ante el Congreso del Estado, ante un monto acumulado de 4 mil 500 millones de pesos autorizados este año para obra pública mediante dos créditos, y consideró urgente abrir un espacio de diálogo social para fortalecer la Ley de Participación Ciudadana, incorporando mecanismos que permitan a la sociedad participar en la definición de obras prioritarias.

Asimismo, exhortó a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y a la Secretaría de Obras Públicas a implementar mecanismos de transparencia proactiva con enfoque de datos abiertos, que permitan dar seguimiento a licitaciones, avances de obra y documentación clave para la observancia social.

Finalmente, solicitó informar a la sociedad sobre la situación que guardan los dos créditos contratados por el Gobierno del Estado, particularmente el aprobado en enero por 2 mil 300 millones de pesos para la reactivación económica, que contemplaba 36 obras en 20 municipios, así como el programa emergente para la adquisición y comercialización de hasta 500 mil toneladas de maíz.

“Sabemos que la transparencia y la rendición de cuentas es una vía muy útil para la buena administración pública y esperamos esta respuesta y compromisos por parte de nuestras autoridades”, concluyó.

La titular del Comité informó que el oficio con estas solicitudes ya fue entregado al Congreso del Estado y que también será presentado ante la Secretaría de Administración y Finanzas.