El pasado 13 de diciembre, Noroeste publicó información sobre que este comité no había sesionado desde el 31 de octubre del 2022, datos que fueron obtenidos por medio de una solicitud de transparencia a la Secretaría General de Gobierno, quien dirige este organismo.

La SGG turnó la solicitud al Instituto Estatal de Protección Civil, que tiene la secretaría técnica y de actas del comité, para que respondiera con la información solicitada.

El Instituto pidió prórroga para otorgar los datos, y posteriormente entregó solamente tres actas: una del 8 de junio del 2021, aún en la administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel; otra del 10 de diciembre del mismo año, siendo la instalación del Gobierno de Rubén Rocha Moya; y la última del 31 de octubre del 2022, en la que se integraron el propio Roy Navarrete; el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo; y la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, quienes entraron a los cargos por sustitución de sus antecesores en las dependencias mencionadas.

“El procedimiento no ha terminado, entonces si hubo la reunión, la justificación que nosotros tenemos que dar públicamente ante cualquier instancia, porque es información pública al final del día”, argumentó por la ausencia de acta de esa reunión.

“No se terminó en el término de que el desastre no fue ratificado como desastre, una reunión previa de manera preventiva para dar seguimiento y dar cumplimiento a las reglas de operación (...) esa reunión no fue concretada porque no fue concretado un desastre”.

Navarrete Cuevas aseguró que el fideicomiso del Fondo Estatal de Desastres Naturales no fue utilizado para atender a los afectados por Norma porque la Federación no otorgó la declaratoria de zona de desastre.

“En este caso ellos consideraron no procedente, sin embargo, pues el fideicomiso sigue ahí”, afirmó.

“Esta información pues tenemos nosotros dos semanas que nos notificaron de la no procedencia, sin embargo, nosotros estamos habilitados para poder aplicar el recurso cuando ellos consideraran necesario aplicarlo”.

La tormenta Norma azotó Sinaloa entre el 21 y 23 de octubre, dejando a su paso cinco personas muertas y más de mil 700 damnificados.

Actualmente el fideicomiso del Fondo Estatal de Desastres Naturales solamente ha sido utilizado para la rehabilitación de carreteras dañadas en Rosario y Navolato, por el deterioro que provocaron las tormentas Willa y 19-E, respectivamente, ambas impactaron a Sinaloa en 2018.