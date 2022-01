Comité de Participación Ciudadana inicia con la formación de Comités de Obras Públicas

Este miércoles se reunieron las personas que integran los Órganos Internos de Control de los municipios, del Ejecutivo y del Congreso para iniciar con los trabajos de conformación de los Comité de Obras, tarea a cargo del Comité de Participación Ciudadana, compartió Soledad Astrain Fraire, Presidenta del órgano anticorrupción.

“Presentamos una estrategia para la designación de los tres ciudadanos y ciudadanas que se integrarán a los Comités de Obras Públicas a los que aluden los artículos 35, 36 y 37 de la Ley”, informó Astrain Fraire, misma reunión en la que se dio a conocer la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito sobre amparo promovido del CPC en relación a estas tareas, el cual se sobreseyó.

En este primer paso, se acordó que cada órgano informará cuántos comités de Obras públicas necesita formar, quedando programada una siguiente reunión en los próximos 15 días para conocer el número de los grupos a formar, dependiendo de lo entes que tengan que realicen obras en cada uno de ellos.

“Porque la Ley contempla un comité del Ejecutivo y uno por cada Ayuntamiento y sabemos que no es así, parte de la estrategia es eso, primero que definan cuántos son los comités, esa sí es tarea”, dijo, “algunos cuentan con un solo comité y con eso es suficiente, pero otros no, otros tienen paramunicipales, otros tienen la junta de agua potable y aparte su propio comité”, explicó.

Antecedentes

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas delegó al Comité de Participación Ciudadana la tarea de formar los Comité de Obras Públicas de cada ente que realice obra, con la finalidad de que haya observación ciudadana en los procesos desde convocatoria, licitación, adjudicación, realización y entrega de las obras y los recursos invertidos en las mismas.

El Comité de Participación Ciudadana, bajo el argumento de inconstitucionalidad por ser la Ley de Obras Públicas una ley de la que no se desprende el órgano, como lo es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo tanto no se le podrían dar estas responsabilidades en una Ley ajena, se amparó, aclarando que no era en contra de la ciudadanización de la Ley de Obras.

El amparo se sobreseyó por un Tribunal Colegiado de Circuito de Mazatlán, de ahí que ahora se esté realizando la responsabilidad conferida por la 63 Legislatura al crear la Ley de Obras.

“De hecho tuvimos una sesión extraordinaria el día 29 de diciembre en cuanto tuvimos conocimiento del sobreseimiento del amparo, tuvimos conocimiento el día 27 y el día 29 sesionamos y en esa misma sesión ya fue un acuerdo de convocar a todos los órganos Internos de Control que estuvieron ahora reunidos”, especificó Astrain Fraire.