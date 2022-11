Como órgano autónomo el INE se debe fortalecer, no debilitar, señala Adecem

Ante la reforma electoral que propone el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el líder de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem), Julio César Silvas, señaló que lo que se debe buscar es fortalecer este órgano autónomo, y no debilitarlo.

“Nosotros somos de la idea de que se debe de fortalecer, los organismos autónomos constitucionales son parte del equilibrio del sistema de peso y contrapeso, y considero en lo personal como Presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad en las Empresas que debemos de fortalecernos, no debilitarlos”, expresó.

“Sí es relativo lo que como presupuesto ejercen, el dinero que se gasta es de todos los ciudadanos que pagamos impuesto, no es que yo como gobernado, como Presidente les voy a dar, no, estás administrando un presupuesto que se nutre de la participación de todo, ustedes cómo trabajadores con un empleo formal aportan”.

El líder empresarial destacó que el Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo constitucional del estado que surgió a raíz precisamente de aquella famosa caída del sistema donde se perdió prácticamente el control de lo que sucedía y la presión internacional y la crisis interna que se vivió dio a origen a un instituto federal electoral autónomo constitucionalmente fue de los institutos que se crearon.

Recordó que lo mismo sucedió con el Banco de México, con aquel famoso error de diciembre, que causó un quebranto a las finanzas públicas del país y la presión internacional de nueva cuenta obligó al Presidente Zedillo a darle autonomía constitucional al banco de México.

“Entonces creo que debemos de fortalecer a todos los órganos institucionales autónomos y en particular al Instituto Nacional Electora, hay que fortalecerlo, no de limitarlo, si algo no está bien, pues hay que proceder, pero creo que tenemos que fortalecerlo”, señaló.

“Pues no creo que sea como autoritaria, no lo calificaría así, él es el Presidente de México, pero acordémonos entonces que hay una división de poderes, está el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y están los órganos constitucionalmente autónomos”.