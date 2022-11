Como parte de las ‘corcholatas’ de AMLO, se espera pronto visita de Marcelo Ebrad, anuncia Gobernador

CULIACÁN._ Después de la reciente visita de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la capital sinaloense, el Gobernador reconoció que es una de las “corcholatas”, del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que al igual que ella y Adán Augusto, la próxima visita que se tendrá es la del Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrad.

Las “corcholatas” es el apodo que le dio el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a los perfiles que considera o tienen posibilidades de ser candidatos a Presidentes por Morena.

“Falta Marcelo, está invitado; incluso ayer me habló Ricardo Monreal y éste es mi amigo, Ricardo, pero también le digo yo que como se pega unas confrontadas con el Presidente, que no crea que yo voy a estar muy expuesto, somos muy amigos y es un político que entiende las cosas”.

“Este, yo no puedo moverme como Rubén Rocha Moya, sino como Gobernador de Sinaloa, no quiero que le vaya nunca mal a Sinaloa, por eso es que ya se los dije a todos, va a venir Marcelo, y lo que podamos hacer nos vamos a coordinar para hacerle sus eventos, ya se lo dije a él”, indicó.

El mandatario estatal dijo que aún no tiene la fecha definida para la visita del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrad, pero que es algo que se tiene previsto.

“Lo vi justamente cuando hablamos de los pasaportes, entonces me mandó al Director del área, al Director General de pasaportes y platicamos con él, para efecto de mejorar el tema de los pasaportes”, señaló.

Rocha Moya recordó lo que recientemente se llevó a cabo durante la visita de Claudia Sheinbaum, quien tuvo una gira muy intensa en Culiacán.

Dijo también que se tuvo una reunión con liderazgos del partido, así como la firma de un convenio macro de carácter colaborativo que tuvo con el Gobierno del Estado para diferentes áreas de la vida pública.

Destacó que la universidad es la que había hecho una invitación a Claudia Sheinbaum, y que fue ahí donde se aglomeró la gente.

“Después de ese evento que fue como dije masivo, pero importante, me pareció interesante para que la gente conozca el discurso de Claudia, sí es una “corcholata”, este no venía aparentemente como tal, pero si se mueven ellos y son “corcholatas”, pues vienen como tal, no se pueden desfigurar, pues la gente conoció el discurso.

“Es lo mismo que ocurrió con Adán Augusto cuando vino, él vino, con temas institucionales particularmente con el tema del ejército en las calles para atender los problemas de seguridad, pero pues no puede desdoblarse”, dijo.