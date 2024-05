Durante la jornada electoral del próximo 2 de junio el Instituto Nacional Electoral implementará un protocolo para garantizar el derecho al voto y la participación de las personas con alguna discapacidad.

Este fue aprobado el 27 de abril de 2022 por el Consejo del INE que corresponde a la adopción de medidas tendientes a garantizar el derecho al voto y a la participación ciudadana de las personas con discapacidad en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana.

En este, supervisores electorales, capacitadores asistentes electorales y funcionarios de las mesas directivas de casilla, así como personal del INE y personas observadoras electorales fueron instruidos en materia de derechos humanos con énfasis en el trato y la atención que deberán brindar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su derecho al voto.

Pese a que, el INE no cuenta con un registro oficial sobre la cantidad de personas con discapacidad dentro del padrón electoral en el País, en Sinaloa, el vocal de capacitación electoral y cívica José Alberto Padilla Quintero aseguró que están preparados con personal capacitado así como con materiales para atender a las personas que lo requieran durante la jornada electoral.

“Tenemos estadística de los que nosotros fuimos a capacitar y aceptaron ser funcionarios pero ya las estadísticas de cuántas personas con discapacidad hay en el estado, o sea ciudadanía en general no tenemos”.

“Estamos preparados para eso por lo que te comento de que nuestros funcionarios capacitados saben que si requieren apoyo se los vamos a dar pero no sabemos cuántos se van a presentar porque es una información que no maneja electoralmente el INE”.

“Si tienen alguna discapacidad física como las manos, también hay un sellito para que pueda votar o puede ir también acompañado de una persona de su confianza”.

En el protocolo se considera a las discapacidades de tipo física o motriz, auditiva visual, intelectual, mental o psicosocial, cuyas medidas estarán basadas principalmente en el apoyo de los funcionarios de casilla, y adecuaciones de acceso.

Movilidad

Podrán desplazarse libremente por las casillas en uso de sus medios de asistencia (animales de asistencia, sillas de ruedas, etc.).

En caso de no poder desplazarse, por cuestiones de movilidad u otra circunstancia habrá un procedimiento especial para la emisión del voto fuera del inmueble o en el vehículo que se encuentre.

Por esta razón, Padilla Quintero mencionó que el mayor porcentaje de las casillas tendrán su ubicación en escuelas, para asegurar el acceso a la mayor cantidad de personas.

“Nosotros buscamos que todos los inmuebles tengan condiciones de acceso. Que sean casillas en plantas bajas, que tengan rampa de acceso y si no las tienen es porque son casas particulares. Pero, la mayoría de nuestras casillas van a ser ubicadas en escuelas y las escuelas tienen rampa especial de acceso para personas con discapacidad móvil”.

Urnas y plantilla en braille

Para las personas con discapacidad visual, Padilla Quintero señaló que se contará con plantillas en braille, así como urnas electorales con etiquetas en este sistema de lectura y escritura táctil, a fin de asegurar que puedan colocar las boletas correctamente en la urna correspondiente.

Estas etiquetas se entregarán con instrucciones gráficas de pegado a los encargados de instalar las casillas. Cada insignia tendrá el tipo de elección o cargo, mismas que contendrán un adhesivo para colocarse en las urnas electorales.

“Si una persona que no ve, que tiene una discapacidad visual, y la acompañan pues no hay problema, pero si no la acompañan hay casillas que tienen plantillas braille también, para que puedan votar”.

Mampara especial

Para las personas de baja estatura o con discapacidad motriz que utilizan silla de ruedas, dispondrán de una mampara especial. Esta herramienta puede colocarse sobre sus piernas, facilitando así el voto secreto, ya que las demás mamparas son demasiado altas y no se ajustan a sus necesidades.

Sin embargo, de ser necesario, aseguró Padilla Quintero, estas podrán ser requeridas por aquellas personas que lleguen en carro a las instalaciones de votación y que por cuestiones de salud no puedan bajar a emitir su voto.

“Si llega una persona en vehículo, pero la persona no se puede bajar del vehículo, en ese caso los funcionarios de casilla le llevan, le acercan la boleta y le acercan también la mampara especial para que pueda votar y posteriormente esa boleta se deposita en la urna, eso es parte del acompañamiento”.

Sello “X”

El sello “X” es un material electoral diseñado para facilitar el ejercicio del voto, que podrá ser utilizado por todas las personas que así lo soliciten, principalmente la ciudadanía con alguna discapacidad motriz en las extremidades superiores.

Dentro de las principales características del artefacto es que, cuenta con correas que se ajustan al tamaño del puño, muñón o mano de la persona que lo instrumente.

Pese a que este sello se utiliza desde el 2003, para esta jornada electoral buscaron mejorar el uso y funcionamiento, derivado de un informe de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística del Instituto Electoral de la Ciudad de México se detectó que al momento de utilizarlo no permitía ver correctamente dónde marcaba la boleta o papeleta, ya que el usuario no contaba con un buen ángulo de visión.

Asimismo, detalló que “la discapacidad motriz en extremidades superiores no sólo comprende a las personas que tienen limitaciones por la pérdida total o parcial de las extremidades, si no también aquellas personas que aun teniendo sus extremidades (brazos y manos) han perdido el movimiento, de entre los cuales se encuentran las que tienen trastornos como Parkinson, artritis reumatoide, atrofia muscular, ausencia de dedos, etc. por lo que no pueden realizar actividades propias de la vida cotidiana tales como agarrar objetos, abrir y cerrar contenedores o envases, o escribir.”

Por ello, el nuevo modelo resarcirá las deficiencias con un diseño perimetral, que ayude a visualizar la boleta o papeleta, contará con diversas posibilidades de agarre, y con un elemento de sujeción fija para la mano.