Compara Estrada Ferreiro a Gobierno y Congreso del Estado con ‘perros rabiosos’; acusa amenazas contra su abogado

El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, comparó al Gobierno del Estado de Sinaloa y al Congreso local con el actuar de perros rabiosos, por la señalada como persecución política en su contra y su proceso de Juicio Político.

El Alcalde acusó que Simón Rafael Betancourt Gómez renunció a defenderlo en el proceso de Juicio Político por amenazas.

“Parecen perros rabiosos, me quitaron el defensor particular, lo amenazaron. ¿Qué quiere el Gobernador del Estado para mí? ¿Qué me quiten? ¿Para qué? ¿Qué quiere Feliciano Castro Meléndrez? Que es el operador político de él, se convirtieron en una mafia”, sentenció el primer edil.

“Me da mucha pena que siga el sistema de Gobierno Estatal junto con el Poder Legislativo tratando de engañar a los medios y a la población. Ya esto es fobia, es rabia contra mi persona.”

El pasado 22 de abril, en una reunión secreta, el Congreso de Sinaloa avaló llevar a Juicio Político al Alcalde por no aplicar los descuentos de agua potable elevados a Ley, y por la no homologación de pensiones de viudas de policías municipales.

Después de ello, Estrada Ferreiro ha acudido en dos ocasiones a la Ciudad de México en viajes fuera de la agenda pública.

“Lo que nuestro Presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha pedido siempre es que no traicionemos, y lo están haciendo ellos, a la luz del día y delante de todos, con fines perversos. Ya sabremos luego porque están en todo esto, porqué tanta fobia en contra mía”, señaló.

“Yo creo que ya está bueno, que le bajen un poquito. Están dañando, señor Gobernador, los principios de nuestro Presidente y debería respetarlo, y no mentirle a la gente diciendo que él ordenó que me destituyeran”

Por último, arremetió contra partidos políticos que han apoyado el proceso en su contra.

“Utilizando al partido del PAN, al PRI, a la gente de Morena que perdió su dignidad ya los diputados de Morena. Nos quedan quizá dos diputadas de Morena con dignidad todavía y uno del PRI”