Comparecen ante la FGR cinco funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por EU

Cinco funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado acudieron este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rendir entrevistas ministeriales dentro de una investigación abierta en México.
Entre quienes confirmaron públicamente su comparecencia se encuentran el Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; el Senador de Morena, que renunció a su fuero, Enrique Inzunza Cazárez; el vicefiscal con licencia de la Fiscalía General del Estado, Dámaso Castro Saavedra; y el ex jefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza.
Además, durante la jornada también trascendió la presunta presentación del alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, aunque el político no fue visto por la prensa apostada afuera de las instalaciones federales ni ha emitido algún posicionamiento público al respecto.
Las comparecencias ocurren luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos nexos entre funcionarios sinaloenses y grupos del crimen organizado. De manera paralela, la FGR mantiene una investigación propia en México, la cual, de acuerdo con los propios comparecientes, no está coordinada con la investigación estadounidense, aunque deriva de los mismos señalamientos.
El primero en declarar públicamente fue Dámaso Castro Saavedra, ofreciendo atención presencial a la prensa en la que negó cualquier relación con “Los Chapitos”.
“Estamos atendiendo. Nos citaron y estamos atendiendo”, señaló.
Al ser cuestionado sobre los señalamientos en su contra respondió: “No tenemos nada que decir. Nada que ver con eso”.
El ex vicefiscal sostuvo además que mantiene confianza en las instituciones encargadas de las investigaciones.
“Confiamos en las instituciones y en el trabajo de investigación. Estamos confiando en la información que se está integrando”, declaró.
Minutos después, Rubén Rocha Moya informó mediante redes sociales que ya había comparecido ante una agente del Ministerio Público Federal y posteriormente se retiró de las instalaciones.
“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, publicó.
El mandatario estatal aseguró que acudirá a cualquier nuevo llamado de la autoridad investigadora y afirmó confiar en el sistema judicial mexicano y en las instituciones de justicia del país.
Además, manifestó respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por su defensa de la soberanía nacional. Cabe destacar que Rocha Moya no fue visto a las afueras de las instalaciones de la FGR.
Por su parte, Marco Antonio Almanza rechazó cualquier posibilidad de acogerse a la figura de testigo protegido y afirmó que está dispuesto a responder ante cualquier autoridad.
“Yo no serviría de testigo protegido. Hice las cosas bien, yo le doy la cara al que sea. Si hay que ir a Estados Unidos para eso vamos, no tengo problemas con eso”, declaró al arribar a la FGR.
El ex jefe de la Policía de Investigación confirmó que acudió en calidad de testigo dentro de la investigación que desarrolla la autoridad federal mexicana y reiteró que colaborará tanto con autoridades nacionales como estadounidenses.
“Le doy la cara al que sea”, insistió.
El último en pronunciarse públicamente fue Enrique Inzunza Cazárez, quien informó a través de redes sociales que acudió de manera puntual al citatorio formulado el pasado 23 de mayo.
“El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación”, publicó.
El legislador aseguró que compareció sin representación legal y como abogado de sí mismo.
“Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”, expresó.
Inzunza también sostuvo que mantendrá disposición permanente para atender cualquier requerimiento de las autoridades sin recurrir a las excepciones contempladas para legisladores federales.
“Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento”, añadió.
El Senador llegó a las instalaciones federales en un vehículo particular conducido por un chofer y evitó a la prensa a su ingreso. Posteriormente abandonó el inmueble por una puerta alterna, en una salida facilitada por personal de la propia Fiscalía, sin ofrecer declaraciones a medios de comunicación.
Durante gran parte de la jornada, medios de comunicación permanecieron apostados en las inmediaciones de la delegación de la FGR en espera de la llegada o salida de los funcionarios señalados.
Aunque trascendió que Juan de Dios Gámez Mendívil también habría acudido a comparecer, el alcalde con licencia no fue captado por reporteros ni fotógrafos presentes en el lugar y hasta el cierre de esta edición no había confirmado públicamente su asistencia.
Desde finales de abril diez funcionarios y ex funcionarios sinaloenses enfrentan acusaciones del Gobierno de los Estados Unidos por presuntamente operar una red política que favoreció al crimen organizado.
Los funcionarios señalados por Estados Unidos y que acudieron para atender el citatorio de la FGR son Rocha Moya, Gobernador con licencia; Enrique Inzunza Cazarez, Senador por Morena y ex secretario general de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, ex vicefiscal general de la Fiscalía de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la policía de Investigación de Sinaloa; y Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde con licencia de Culiacán.
Por su parte Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se encuentran en Estados Unidos pues se entregaron a las autoridades a mediados de mayo.
Cabe destacar que respecto al resto de los señalados por Estados Unidos, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘Cholo’, ex jefe de la policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, ex subdirector de la policía municipal de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, se desconoce si recibieron citatorios por parte de la FGR ya que no lo han hecho público y no acudieron este martes a las instalaciones federales.