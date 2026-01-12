$!Comparecencia de Semujeres abre calendario de ejercicios; PRI cuestiona labores intersecretariales contra la violencia de las mujeres

Durante la comparecencia de la Secretaría de las Mujeres, la diputada del PRI, Irma Guadalupe Moreno Ovalles, solicitó información específica sobre cinco metas del Plan Estatal de Desarrollo relacionadas con la disminución de la violencia, la denuncia y el acceso a derechos, las cuales no fueron detalladas en el informe presentado. En respuesta, la titular de la dependencia, Ana Francis Chiquete Elizalde, expuso acciones, programas y cifras de atención a víctimas, así como el fortalecimiento de infraestructura especializada en Sinaloa.
Durante su intervención, la diputada Moreno Ovalles, señaló que la política pública en materia de atención y erradicación de la violencia contra las mujeres debe entenderse como un tema transversal y no como responsabilidad exclusiva de una sola dependencia. En ese sentido, planteó la necesidad de conocer cuáles son las acciones que están cumpliendo las distintas secretarías involucradas y cómo son evaluadas.
“Es un tema transversal, no es un tema de una sola secretaría, pero es muy importante ver cuáles son las acciones que cada una de las dependencias que tienen que ver tengan que estar cumpliendo esas acciones necesarias y de qué manera las están evaluando por parte de la Secretaría de las Mujeres”, expresó la legisladora.
Moreno Ovalles recordó que la Secretaría de las Mujeres es una de las dependencias con mayor número de compromisos dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2022–2027, al contar con 20 metas, solo por debajo del sector Salud. Detalló que, de acuerdo con el informe presentado, se reporta avance en 15 de ellas: diez con 10 por ciento, cuatro con más de 82 por ciento y una con 66.7 por ciento.
Sin embargo, indicó que el informe no incluye información sobre cinco metas que consideró relevantes. Entre ellas, mencionó el porcentaje de mujeres que conocen y defienden su derecho a una vida libre de violencia a través de la denuncia; el porcentaje de mujeres de 15 años o más que han sufrido violencia física, sexual o psicológica por parte de su pareja en los últimos 12 meses; el porcentaje de mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual por personas distintas a su pareja; el porcentaje de mujeres que solicitaron apoyo a alguna institución o denunciaron ante una autoridad; y el porcentaje de mujeres que utilizan teléfonos móviles.
“¿Cuál es el avance específico en estas cinco metas?”, cuestionó la diputada, quien reiteró que la protección de las mujeres debe asumirse como una prioridad transversal, operativa, exigible y de todas las dependencias, por lo que solicitó conocer compromisos concretos de la Secretaría en materia de transversalidad de los programas.
En respuesta, la secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, defendió que la dependencia que representa trabaja con empatía frente a las necesidades de mujeres vulnerables.
“Desde el Gobierno del Estado de Sinaloa, que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya, con la creación de esta Secretaría de las Mujeres, el impulso de dar atención prioritaria a los temas de las mujeres. Seguimos trabajando día a día”, expresó.
Chiquete Elizalde indicó que la atención en los Centros de Justicia para las Mujeres, espacios de refugio y líneas telefónicas se mantiene de manera permanente.
“No hemos parado un solo día las 24 horas en el centro de justicia de Culiacán en los espacios de refugio en la línea telefónica de atención”, señaló.
Durante su intervención, reconoció el impacto de las cifras relacionadas con la violencia y destacó el trabajo directo con las víctimas.
“A nosotras nos duelen las estadísticas, pero nosotros no lo vemos solamente como números. Nos toca ver a las familias a los ojos, escuchar su voz y nos atraviesa también su dolor”, afirmó.
En el informe correspondiente al Cuarto Informe de Gobierno, la titular de Semujeres presentó datos sobre la infraestructura especializada en el estado, como la creación de tres nuevos Centros Regionales de Justicia para las Mujeres, incluido el de Guasave, inaugurado el 2 de diciembre de 2025. Con ello, Sinaloa se ubica entre las seis entidades del país con mayor número de estos centros.
De acuerdo con el reporte, en los primeros cuatro años del actual gobierno se han otorgado 383 mil 435 servicios especializados a mujeres víctimas de violencia, frente a los 68 mil 132 servicios registrados en el mismo periodo de la administración anterior. En 2025, los Centros de Justicia de Culiacán, Mazatlán y Ahome brindaron 79 mil 964 servicios, atendiendo a 22 mil 259 mujeres, niñas y niños.
Chiquete Elizalde también expuso programas como Transformando Vidas, Infancias con Futuro y Abogadas Violeta, enfocados en apoyos económicos, atención psicológica y acompañamiento jurídico. En particular, mencionó el programa Infancias con Futuro, dirigido a hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, el cual otorga apoyos económicos bimestrales y acompañamiento psicológico.
Sobre el contexto de violencia en la entidad, la secretaria reconoció que persisten desafíos en materia de seguridad.
“Hemos enfrentado un año complejo en el tema de seguridad, se ha reconocido que no hemos logrado la pacificación que las mujeres y las familias sinaloenses merecen”, expresó.
La comparecencia de Chiquete Elizalde es la primera de una serie de ejercicios de transparencia que se realizarán en el Congreso de Sinaloa en el marco del Cuarto Informe de Labores del Gobierno de Sinaloa.