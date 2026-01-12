$!Comparecencia de Semujeres abre calendario de ejercicios; PRI cuestiona labores intersecretariales contra la violencia de las mujeres

Durante la comparecencia de la Secretaría de las Mujeres, la diputada del PRI, Irma Guadalupe Moreno Ovalles, solicitó información específica sobre cinco metas del Plan Estatal de Desarrollo relacionadas con la disminución de la violencia, la denuncia y el acceso a derechos, las cuales no fueron detalladas en el informe presentado. En respuesta, la titular de la dependencia, Ana Francis Chiquete Elizalde, expuso acciones, programas y cifras de atención a víctimas, así como el fortalecimiento de infraestructura especializada en Sinaloa. Durante su intervención, la diputada Moreno Ovalles, señaló que la política pública en materia de atención y erradicación de la violencia contra las mujeres debe entenderse como un tema transversal y no como responsabilidad exclusiva de una sola dependencia. En ese sentido, planteó la necesidad de conocer cuáles son las acciones que están cumpliendo las distintas secretarías involucradas y cómo son evaluadas. “Es un tema transversal, no es un tema de una sola secretaría, pero es muy importante ver cuáles son las acciones que cada una de las dependencias que tienen que ver tengan que estar cumpliendo esas acciones necesarias y de qué manera las están evaluando por parte de la Secretaría de las Mujeres”, expresó la legisladora.







Moreno Ovalles recordó que la Secretaría de las Mujeres es una de las dependencias con mayor número de compromisos dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2022–2027, al contar con 20 metas, solo por debajo del sector Salud. Detalló que, de acuerdo con el informe presentado, se reporta avance en 15 de ellas: diez con 10 por ciento, cuatro con más de 82 por ciento y una con 66.7 por ciento. Sin embargo, indicó que el informe no incluye información sobre cinco metas que consideró relevantes. Entre ellas, mencionó el porcentaje de mujeres que conocen y defienden su derecho a una vida libre de violencia a través de la denuncia; el porcentaje de mujeres de 15 años o más que han sufrido violencia física, sexual o psicológica por parte de su pareja en los últimos 12 meses; el porcentaje de mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual por personas distintas a su pareja; el porcentaje de mujeres que solicitaron apoyo a alguna institución o denunciaron ante una autoridad; y el porcentaje de mujeres que utilizan teléfonos móviles. “¿Cuál es el avance específico en estas cinco metas?”, cuestionó la diputada, quien reiteró que la protección de las mujeres debe asumirse como una prioridad transversal, operativa, exigible y de todas las dependencias, por lo que solicitó conocer compromisos concretos de la Secretaría en materia de transversalidad de los programas. En respuesta, la secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, defendió que la dependencia que representa trabaja con empatía frente a las necesidades de mujeres vulnerables.





