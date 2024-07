Todos los días se encuentra Rafael Aispuro a la espera que alguien se pueda tomar una fotografía. Lleva consigo un caballo de plástico de un metro y medio de estatura, su cámara digital, una pequeña impresora de fotos y llaveros de recuerdo.

Tiene 84 años y desde los 23 se dedica a captar sonrisas de la gente a través de los múltiples lentes que ha tenido a lo largo de su vida. Su puesto de siempre está al lado de la Catedral, sentado en su silla y de frente a la pequeña mesa de madera en donde tiene su material.

“Yo nací en 1940, tengo 84 años. Tenía yo como casi los 18 años cuando yo me planté en el Ejército. Entonces en aquel entonces, salí como de 23 y un señor me enseñó a usar la cámara y me enseñó a trabajar en un cuarto oscuro”.