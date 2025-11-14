$!Comparte Juan García su afición de The Beatles con la FIL Culiacán 2025

CULIACÁN._ Juan Manuel García Jiménez, originario de la Ciudad de México, ha dedicado más de 30 años de su vida a coleccionar material de todo tipo del grupo británico The Beatles. Cualquiera que acuda a la zona de la plazuela Álvaro Obregón podrá ver su colección en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025. El comerciante señaló que visita Culiacán por primera vez para participar en el evento y su experiencia ha derribado sus prejuicios iniciales sobre el gusto musical local. “Aquí en Culiacán es la primera es mi primera visita en toda mi vida”, compartió Juan Manuel.

Confesó que llegó a la capital sinaloense con expectativas bajas debido principalmente al estilo musical predominante que él asumió de la región. “La verdad es que se estereotipan mucho las cosas en el País. En la Ciudad de México nos llegan noticias de Sinaloa, que si son narcos y de igual manera me imagino que de la provincia mexicana les han de llegar cosas horribles de la Ciudad de México que roban y asaltan”, compartió. Sin embargo, la realidad fue completamente diferente desde que comenzó a montar su puesto el domingo. El material especializado en el legado de The Beatles, como discos, llaveros, libros, playeras, entre otras cosas, ha sido bien recibido por los visitantes de Culiacán. “Yo ahorita que estoy aquí desde que empezó a montar el domingo hasta el día de hoy, me he quedado sorprendido de que sí hay rockeros y que a la persona de Sinaloa, o de Culiacán en este caso, les ha gustado mucho el material”, señaló.