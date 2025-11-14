$!Comparte Juan García su afición de The Beatles con la FIL Culiacán 2025

CULIACÁN._ Juan Manuel García Jiménez, originario de la Ciudad de México, ha dedicado más de 30 años de su vida a coleccionar material de todo tipo del grupo británico The Beatles.
Cualquiera que acuda a la zona de la plazuela Álvaro Obregón podrá ver su colección en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025.
El comerciante señaló que visita Culiacán por primera vez para participar en el evento y su experiencia ha derribado sus prejuicios iniciales sobre el gusto musical local.
“Aquí en Culiacán es la primera es mi primera visita en toda mi vida”, compartió Juan Manuel.
Confesó que llegó a la capital sinaloense con expectativas bajas debido principalmente al estilo musical predominante que él asumió de la región.
“La verdad es que se estereotipan mucho las cosas en el País. En la Ciudad de México nos llegan noticias de Sinaloa, que si son narcos y de igual manera me imagino que de la provincia mexicana les han de llegar cosas horribles de la Ciudad de México que roban y asaltan”, compartió.
Sin embargo, la realidad fue completamente diferente desde que comenzó a montar su puesto el domingo. El material especializado en el legado de The Beatles, como discos, llaveros, libros, playeras, entre otras cosas, ha sido bien recibido por los visitantes de Culiacán.
“Yo ahorita que estoy aquí desde que empezó a montar el domingo hasta el día de hoy, me he quedado sorprendido de que sí hay rockeros y que a la persona de Sinaloa, o de Culiacán en este caso, les ha gustado mucho el material”, señaló.
El éxito ha sido tal que el debut en Culiacán ya le resulta más rentable que las ventas en su local en la Ciudad de México en su plaza que considera competida.
Juan Manuel también explicó que el éxito se debe a que su material es una novedad y porque los rockeros locales no encuentran la mercancía que ellos buscan.
“Aquí evidentemente se vende más que en el local, tomando en cuenta que la Ciudad de México es muy competida”, enfatizó.
Aunque en estos 30 años ha participado en ferias del libro en casi toda la República, el comerciante se siente muy contento de haber visitado Sinaloa y espera que el próximo año lo vuelvan a invitar.