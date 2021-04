$!Comparte Ofelia Campos su arte tradicional con los sinaloenses

Junto a ella están sus dos hijos, la pequeña Dulce Mariana, de seis años y el niño Pedro Manuel Sánchez Campos, quienes apoyan a su mamá acomodando todas las artesanías en el puesto, buscando estar preparados para recibir a los turistas durante estos días.

La comerciante comentó que, previo a los días de Semana Santa, sus ventas han sido muy malas, debido a la poca asistencia hacia el lugar, por las restricciones que las autoridades han impuesto, generando que haya poca o a veces nada de venta, optando por cerrar temprano su puesto, sin haber vendido uno solo de sus productos.

“La situación ha estado muy mala, pero espero que durante estas vacaciones más gente venga, y adquiera nuestras artesanías, y así mejorar nuestra situación, porque no soy la única, a todos los que estamos aquí, nos ha ido muy mal, no hemos recuperado la inversión de los gastos que hemos hecho en productos, y materiales que usamos para crear nuestras artesanías”, subrayó.

Aún así, dijo, no pierde la fe, pues sabe que estos días de Semana Santa serán buenos para ella, como para sus compañeros comerciantes, invitando a las familias y turistas a que adquieran sus productos, en los cuales ha puesto su tiempo, su talento, y su amor al trabajo artesanal heredado por sus padres.

Desde llaveros, sombreros, pulseras tejidas, rebozos, bolsas, tarros de cerámica, y los elaborados de bambú con figuras talladas, entre otros productos, todo hecho a mano, son algunas de las opciones que el turista puede adquirir en su puesto a precios accesibles al bolsillo.

“Gracias a Dios, ahí la llevamos, no ha sido fácil, pero tenemos fe que todo esto terminará pronto, porque el año pasado nos fue peor, no pudimos salir a trabajar, lo hacíamos desde casa, pero no tuvimos nada de venta, pero sí mucha pérdida de material, pero aquí estamos, no nos rendimos, y quiero invitar a la gente a que venga que disfrute Altata, y lo que hacemos, porque yo amo mi trabajo” resaltó.