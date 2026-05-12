Compartirá creador de la Radio Bíper su historia en Mazatlán

Uno de los empresarios más importantes de Monterrey y Nuevo León, creador de la Radio Biper, Gustavo de la Garza Ortega, compartirá su historia en Mazatlán el próximo 28 de mayo, dieron a conocer el presidente y el director de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán, Maurilio Aguilar Alemán e Iván Picos, respectivamente.

“Es una muy buena noticia para nosotros porque es una historia que queremos compartir con Mazatlán porque parte de las iniciativas que estamos haciendo como Canacintra es conectar el Corredor Económico del Norte, generar conversaciones de negocios”, precisó Iván Picos.

“Parte del enfoque del turismo de negocios que manejamos es precisamente ir conectando las diferentes ciudades y tomar la palabra de personalidades como es el caso de dos Gustavo”.

Agregó que el evento se realizará en un conocido hotel de este puerto.

“Tenemos varios proyectos, entre ellos uno que vamos a hacer de corto plazo es traer un tema de turismo de negocios, a finales de este mes vamos a traer una persona muy importante de Monterrey donde nos va a platicar sobre su vida, sobre sus experiencias y creemos que ese tipo de actividades o de acciones que tomamos como Cámara coadyuva a desarrollar y generar una mejor protección de Mazatlán”, expresó por su parte el presidente de Canacintra Mazatlán.

Tras sostener una reunión privada con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en el despacho de la Presidencia Municipal, los dirigentes de Canacintra también expresaron que hay total apertura de la Presidenta de Mazatlán y lo importante es compartir las agendas mutuas para poder conjuntar los proyectos y esfuerzos.

Aguilar Alemán dijo que plantearon ante la Alcaldesa proyectos como la modernización del puerto y turismo de negocios, principalmente.

“Como Cámara tenemos la responsabilidad de acercarnos al Ayuntamiento, una reunión que nos dio mucha vialidad, claridad en los proyectos que tenemos como Canacintra y cómo podemos coadyuvar junto con el Gobierno”, continuó Aguilar Alemán.

De manera escueta manifestó que la modernización del puerto es un proyecto que está desarrollando la Canacintra Mazatlán, pero posteriormente se dará a conocer mayor información a detalle.