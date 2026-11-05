Compra Ayuntamiento de Culiacán 25 camiones de basura por más de $74 millones

El Ayuntamiento de Culiacán adjudicó la adquisición de 25 camiones nuevos recolectores y compactadores de basura por un monto de hasta 74 millones 470 mil 600 pesos, de acuerdo con el fallo de la licitación pública nacional CLN-LCP/018/2026.

La compra contempla 15 unidades con capacidad de 21 yardas cúbicas y otras 10 con capacidad de 10 yardas cúbicas, destinadas a la Dirección General de Servicios Públicos.

De acuerdo con el acta de fallo, la partida correspondiente a los 15 camiones de mayor capacidad fue adjudicada a la empresa Isaza Soluciones Integrales S.A. de C.V., por un monto de hasta 53 millones 915 mil 640 pesos, IVA incluido.

Las unidades serán de la marca International, modelo 2026, con un precio unitario de 3 millones 98 mil 600 pesos.

Mientras que la segunda partida, correspondiente a los 10 camiones de 10 yardas cúbicas, fue asignada a Equipos e Innovación para Agricultura y Construcción S.A. de C.V., por un monto de hasta 20 millones 555 mil 200 pesos, también con IVA incluido.

Estos vehículos serán marca Ford Super Duty, modelo 2026, con un precio unitario de un millón 772 mil pesos.

En el procedimiento participaron tres empresas: Equipos e Innovación para Agricultura y Construcción, Conversiones de Unidades Móviles Fleurs e Isaza Soluciones Integrales.

Aunque las tres propuestas fueron consideradas solventes en las evaluaciones técnicas, el comité determinó asignar cada partida a las empresas más convenientes y que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria.