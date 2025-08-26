Comprará Gobierno de Culiacán chalecos de protección para policías municipales

El Ayuntamiento de Culiacán inició un procedimiento para la compra de 528 chalecos balísticos para la protección de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

En la licitación pública CLN-LCP/04/2025, el Municipio gestiona la primera compra de este tipo para sus agentes desde el 2022, de acuerdo con los registros de la plataforma Compranet.

Según la convocatoria, esta adquisición se financiará con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que son los recursos que da directamente la Federación a municipios, y de los que deben destinar al menos un 20 por ciento a seguridad pública.

Este equipamiento se suma a lo proyectado en la licitación pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el que se comprarán 80 chalecos para la Policía Estatal de Sinaloa, y otros 30 a repartir entre las distintas policías municipales.

Este tipo de chalecos, de acuerdo con los requisitos, deben contar con protección delantera y trasera, y estar alineadas con normas establecidas por el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América.

La gestión para el reforzamiento de la Policía Municipal de Culiacán se da en medio de una situación de emergencia en seguridad pública, en la cual oficiales han sido blancos de ataques tanto en sus días de descanso como en servicio.

Entre estos casos, destaca una agresión a tres elementos que se encontraban en una patrulla en la colonia Las Vegas la tarde del 13 de junio. De ahí, perdieron la vida Oswaldo de 43 años, y Julio Alberto de 39 años.

También el 23 de enero, frente al Parque 87 de Culiacán, dos policías municipales que estaban en servicio fueron asesinados a balazos en el transcurso de la mañana.

A raíz de la serie de homicidios de uniformados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió recomendaciones al Gobierno de Culiacán para proteger a sus elementos; entre ellas, estaban la de salir a comisiones únicamente en grupos, asegurar traslados de agentes a sus domicilios y permitirles portar sus armas de cargo fuera de servicio.

El Ayuntamiento ha insistido que mantienen los protocolos para cuidar a los suyos, sin que esto evite que sigan perpetrándose los ataques.